Caro biglietti per Roma-Milan, il club: “Prezzi totalmente in linea col livello della partita”

NOTIZIE AS ROMA – Il caro biglietti continua a tenere banco a Roma dopo che il club ha reso noti i prezzi dei tagliandi per la gara di ritorno contro il Milan valida per i quarti di finale di Europa League. Ticket che, rispetto alla partita contro il Feyenoord dello scorso anno, sono raddoppiati. E in alcuni settori addirittura triplicati.

“I prezzi sono totalmente in linea con il livello della partita. Anzi il prezzo medio è inferiore rispetto al confronto con il Milan nel match di Serie A all’Olimpico svoltosi a settembre“, precisa la Roma a La Repubblica.

“Il pricing tiene conto sia del livello del match sia del traguardo raggiunto finora nel percorso Europeo, un derby italiano in un percorso europeo che in caso di passaggio del turno consacrerebbe comunque un ottimo rendimento in questa competizione contro una diretta rivale”, la risposta che il club affida invece al Corriere dello Sport.

I tifosi però restano scontenti. E già mettono le mani avanti, chiedendo al club via social quali potrebbero essere i prezzi di un’eventuale semifinale nel caso in cui la Roma dovesse avere la meglio sul Milan nei quarti.

