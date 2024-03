Hujsen: “Tornerò alla Juve, la Roma non ha opzioni d’acquisto. Ma nel calcio mai dire mai”

AS ROMA NEWS – Dean Huijsen parla alla Gazzetta dello Sport in un’intervista esclusiva nel corso della quale il centrale affronta anche il discorso legato al suo futuro.

Il quotidiano in prima pagina titola: “Ragazzi, che Juve. Torno in bianconero e poi voglio restare”, anche se a leggere le sue parole il tenore dell’intervista appare un po’ diversa, specie per quello che riguarda il suo destino da calciatore.

A precisa domanda, il difensore olandese ha risposto così: “Beh, la Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine”.

Sul momento dei giallorossi e sul passaggio da Mourinho a De Rossi: “Stiamo bene, vediamo dove possiamo arrivare. L’obiettivo ovviamente è la Champions. Mi sono adattato rapidamente al cambio, anche perché si tratta di due tecnici e persone eccezionali. Sono circondato da grandi compagni: mi diverto, imparo“.

Sul suo trasferimento dalla Juventus alla Roma dello scorso gennaio: “Quando mi hanno offerto di andare alla Roma l’idea mi è piaciuta molto, perché è un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!