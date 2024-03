Abraham, l’incubo è finito: è tornato in gruppo. Pronto il programma per il rientro in campo

AS ROMA NEWS – Sorrisi, abbracci e un senso di sollievo per la fine di un incubo durato dieci mesi. Tammy Abraham oggi è tornato per la prima volta ad allenarsi in gruppo, anche se solo parzialmente, accolto dal calore dei suoi compagni di squadra.

La notizia è di quelle che fanno clamore visto il lunghissimo stop per via di quel grave infortunio al ginocchio che ha costretto l’inglese a perdere quasi l’intera stagione, ormai alle battute finali. Tammy oggi è sceso in campo insieme ai compagni per svolgere parte della seduta con il gruppo.

Nei prossimi giorni l’inglese alternerà sempre il suo lavoro tra quello con i compagni e quello individuale: l’obiettivo è un rientro graduale volto a evitare affaticamenti e ricadute in un momento chiave per il suo ritorno in campo.

Abraham aveva già riassaggiato l’aria dell’Olimpico nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo, ma presto assaporerà di nuovo il gusto del campo: l’obiettivo è quello di portarlo in panchina (per una convocazione vera) o nella sfida contro la Lazio del 6 aprile, oppure cinque giorni dopo nel derby europeo contro il Milan a San Siro. Per Tammy il momento più atteso si avvicina.

Fonte: Corrieredellosport.it

