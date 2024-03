TOTTI: “Non ho nulla contro Dybala, sono stato il primo a portarlo qui. Con questa dirigenza non mi vedo alla Roma. A Mourinho dico solo grazie”

AS ROMA NEWS – Dopo le parole dei giorni scorsi, Francesco Totti ha chiarito il tenore delle sue dichiarazioni su Paulo Dybala e sulla Roma ospite dei microfoni di Sportmediaset.

Francesco, si aspettava questa partenza del suo amico De Rossi?

“Non me lo aspettavo, ma lo speravo. De Rossi è una persona seria e premurosa. Quello che sta facendo è davvero grandioso e mi auguro possa farlo ancora a lungo”.

Le sue frasi su Dybala hanno scatenato molte polemiche

“Non sono un dirigente della Roma, dell’Inter o della Juve. Io sono un tifoso di calcio, della Roma in questo caso. Posso dire quello che voglio, quello che penso dico. Ho esternato questa cosa non contro. Dybala, l’ho sempre difeso e per me è il giocatore più forte tecnicamente della squadra. Quando manca si sente. Mi hanno fatto una domanda: se fossi un dirigente. E io ho detto ci penserei, perché se ti gioca il 50% delle partite in due anni ci penserei. Poi se vogliono ingigantire le cose ben venga. Non ho nulla contro Dybala, sono stato il primo a cercare di portarlo a Roma”.

Da Mourinho a De Rossi, che ne pensa dello Special One?

“Parlerò sempre bene di Mourinho, insieme ad Ancelotti è quello che ha vinto più trofei e uno dei più grandi di sempre. Bisogna solo ringraziarlo per quello che ci ha dato, per le due finali. Grazie Mou per aver allenato la Roma”.

Vorrebbe fare l’allenatore come De Rossi?

“No, non è nei miei pensieri sinceramente”.

Non si vede davvero più nella Roma?

“Con questa dirigenza no, se loro avessero voluto cercarmi mi avrebbero trovato. Se poi un giorno arriverà ben venga, non direi mai di no alla Roma. Se ci sarà il momento giusto tornerò. Porta aperta? Non dipende da me, inutile chiedermelo sempre”.

La nazionale di Spalletti e l’Europeo…

“Conosco il mister e so che voglia ha e che spirito può trasmettere ai giocatori. Si può arrivare fino alla fine e lui proverà a fare una grandissima figura. Chiama tanti talenti, non ce ne è uno in particolare che posso citare. La forza di Spalletti è il gruppo, ti dà sempre una impronta”.

Fonte: Sportmediaset

