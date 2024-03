“ON AIR!” – ROSSI: “Sarà un’estate particolarmente difficile in chiave mercato”, CORSI: “Caro biglietti? La Roma si sta approfittando dei tifosi”, STRAMACCIONI: “L’ultimo tassello da sistemare nel 4-3-3 è Lukaku”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Vi faccio questo pronostico: questa sarà un’estate particolarmente difficile per la Roma in chiave mercato. A prescindere dal fatto che si qualificherà o meno in Champions. Stiamo con un allenatore a cui scade il contratto il 30 giugno, senza ds, un centravanti in prestito, una sfilza di giocatori in prestito o a scadenza, Dybala con la clausola…Sarebbe dura se già ci fosse un direttore sportivo, a maggior ragione lo sarà visto che ancora siamo senza ds. E ripeto, sarà dura anche con la Champions…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Huijsen alla Gazzetta? Hanno forzato il titolo… Se Huijsen va via, allora mi tengo Smalling. Io spero che Huijsen rimanga alla Roma perchè secondo me tra qualche anno varrà 60 o 70 milioni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma l’anno prossimo ha bisogno di un grande esterno sinistro d’attacco. C’è un calciatore che mi piace molto per quel ruolo, che è Cambiaghi… Laurientè? Non è male, e oggi lo puoi prendere a un buon prezzo perchè è andato male quest’anno. Io prenderei anche un regista, Paredes sta facendo bene però forse quello che vuole De Rossi è altro, lui perde spesso un tempo di gioco. Lui vorrebbe più un Calhanoglu, uno che velocizza il gioco. Paredes sta facendo bene, però rallenta un po’ il gioco…”

Andrea Stramaccioni (Rete Sport): “Il grande merito di De Rossi è stato quello di rimettere i giocatori nel loro contenitore ideale, su tutti Pellegrini ed El Shaarawy. E ha rimesso Spinazzola a fare quello che faceva all’Europeo, e cioè il terzino che si sovrappone all’ala. L’ultimo tassello da sistemare è Lukaku in questo sistema di gioco. Il 4-3-3 è un sistema particolare per un attaccante, deve giocare spesso per gli altri, spalle alla porta, ed è una cosa che non ama. Lui ha sempre giocato con un attaccante vicino, all’Inter aveva Lautaro. Si sta applicando molto, e Dybala meno gioca esterno e più l’aiuta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sul caro biglietti sento anche per strada la gente che si lamenta perchè non può andare allo stadio. La gente si fa due conti, come fa a portare i figli, sono incaz*ati neri. E’ normale fare delle scelte: o vai allo stadio, o paghi le bollette… E’ una cosa brutta da dire, ma la Roma si sta approfittando dei tifosi… Pallotta è stata una vergogna, ma bisogna dire le cose come stanno: nella semifinale di Champions League contro il Liverpool i biglietti della Sud costavano 35 euro, ora per un quarto di finale di Europa League costano 51…la Tevere costava 55, ora 92…è una cosa folle…stanno raschiando tutto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La società non parla mai, nemmeno se sta per crollare Trigoria, ma stavolta c’hanno tenuto a far sapere la loro giustificazione per il caro biglietti. Hanno il terrore della perdita del consenso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se confermi Svilar è perché lo devi far giocare come primo portiere. Il serbo ha dimostrato di reggere la pressione, e a 25 anni non può perdere altro tempo. La Roma secondo me deve solo concentrarsi a prendergli una riserva di garanzia…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Svilar è molto bravo, ma non è un campione. Io andrei avanti con lui, detto ciò ha solo 6 mesi alle spalle da titolare di una squadra di serie A e quindi resta un rischio…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!