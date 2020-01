La Roma punta Suso, il Milan insiste per lo scambio con Under

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Cengiz Under non sembra aver convinto Fonseca. Il turco, dopo essere tornato in campo dall’infortunio, è finito fuori dalle rotazioni del mister. Per lui tanta panchina e solo scampoli di gara.

La Roma riflette e pensa alla cessione del ragazzo. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, i giallorossi stanno puntando Suso, in rotta con il Milan. Il calciatore spagnolo, già cercato da Petrachi in estate, piace a Fonseca.

I rossoneri, che stanno cercando Politano, potrebbero decidere di impostare uno scambio con la Roma che permetta a Suso di varcare i cancelli di Trigoria, e a Under quelli di Milanello.

Fonte: Gazzetta dello Sport