La Roma rassicura Mou: a gennaio i rinforzi

AS ROMA NEWS – Niente centrocampista e terzino destro per Josè Mourinho: la Roma chiude il suo mercato estivo non riuscendo a completare la rosa per via delle mancate cessioni di alcuni calciatori rimasti in rosa.

Ma stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), la nuova proprietà americana ha rassicurato lo Special One: se sarà necessario, i Friedkin non avranno remore a intervenire sul mercato a gennaio con nuovi acquisti.

Nei prossimi mesi però Mourinho dovrà contare sui giocatori a disposizione: Veretout e Cristante saranno i titolari, ma troveranno più spazio anche il giovane Bove, che sta convincendo molto l’allenatore giallorosso.

Tiago Pinto terrà d’occhio le occasioni per il prossimo gennaio: a Mou serve un altro centrocampista di livello, e un terzino destro. Escluso il reintegro di Santon: nessuno degli esuberi rimasti verrà aggregato in prima squadra.

Fonte: Corriere dello Sport