“ON AIR!” – CATALANI: “Bravo Pinto, ma avrei speso i soldi di Shomurodov per un regista”, FOCOLARI: “Roma regina del mercato”, CORSI: “Gli esuberi? Solo una scusa”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha fatto un mercato di reazione dopo aver perso Dzeko e Spinazzola. Solo prendendo reparto per reparto, si può vedere davvero se ti sei rinforzato o no. In difesa c’è un meno perchè hai perso per infortunio Spinazzola, e Reynolds probabilmente non è pronto a fare l’alternativa di Karsdorp. A centrocampo siamo rimasti uguali, ma con Diawara e Villar che hanno un anno in più. In attacco hai perso Dzeko e Pedro, ma hai preso Abraham, l’acquisto più costoso di tutta la sessione di mercato, e Shomurodov, e in più hai ritrovato Zaniolo: sfido chiunque a dire che in attacco non siamo migliorati. Io mi sento di dire che, anche considerando la panchina, la Roma complessivamente è stata migliorata. Quanto, ce lo dirà lo svolgimento delle partite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I nostri giornalisti erano convinti che arrivasse qualcuno, e devo dire che ero convinto pure io. Ma perchè lo dice la logica: se il primo giocatore puntato dalla Roma è stato Xhaka, e se Villar va in tribuna nell’ultima partita, tutti eravamo convinti che il centrocampista sarebbe arrivato. La Roma ha preso Abraham, che ha fatto un gol alla Batistuta, ha spaccato la porta, ha preso Vina che sembra un buon giocatore, ha preso Shomurodov che ha sempre segnato…però siamo un po’ carenti a centrocampo e difesa… Colpa degli esuberi? A me non frega niente di quelli, non me la prendo con loro, quella è una scusa. Se io ho i soldi, compro…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Ci sono squadre più attrezzate della Roma, ma sono comunque incomplete. Ce n’è qualcuna che mi sembra più quadrata, più completa: ci metto l’Atalanta, ci metto l’Inter, e forse anche il Milan. Alla Roma manca qualcosa, ma come a tante altre, e nell’undici è migliorata. Dire che perdi Spinazzola nel cambio con Vina è sbagliato, perchè Spinazzola non è che ha smesso di giocare, ringraziando il cielo è ancora un giocatore della Roma e può tornare presto, anche prima della fine del 2021… Mi sembra che nell’undici la Roma è più competitiva e attrezzata dell’ultima stagione. Il fatto che non ci sia una squadra ammazza-campionato è già la più grande premessa con cui ricominciare il campionato…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Svincolati? Può essere una domanda da fare oggi a Pinto, se considera la rosa completa o se c’è la possibilità di guardare ancora al mercato. Gli esuberi? Alla fine Pastore è stato l’unico che ha lasciato dei soldi sul tavolo… Le peggiori sul mercato? Juve e Napoli. Bene Roma e Lazio, benino Inter e Milan…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Alla fine sono stati quasi 30 i giocatori che la Roma, tra rescissioni e cessioni, è riuscita a piazzare altrove. Sono rimaste le tre grane più grandi, considerati i loro ingaggi. Oggi Pinto ci dirà se ci sarà qualche esubero che può essere reintegrato, ma la sensazione è che non ci sarà spazio per questa ipotesi… Svincolati? Ci segnalano che Aurier ieri ha rescisso, e con Mourinho ha giocato nel Tottenham. E’ un terzino destro ancora giovane, 28 anni, che può giocare anche centrale. Staremo a vedere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “A noi serviva uno Xhaka, un Pizarro. Cristante è più in incontrista, Veretout lo stesso. Alla Roma manca un playmaker, non sei riuscito a prenderlo. La Roma ha speso più di tutte sul mercato, ma forse io avrei speso i soldi di Shomurodov per un bel regista. Perchè spendere 20 milioni per un attaccante quando avevi già Mayoral e poi Abraham? Come primo anno di Pinto però non mi sembra un anno brutto, anzi… Le altre? Mi preoccupa il Napoli, mi sembra molto quadrata. L’Inter senza Lukaku ha perso il 70% dell’anno scorso. La Roma è una squadra che si posiziona tra le prime sette-otto. Chi farà molto bene secondo me sarà la Fiorentina. Io Torreira me lo sarei preso volentieri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Juve si è indebolita, perchè quando perdi Ronaldo… La novità sono le romane, le uniche che si sono veramente rinforzate. C’ha provato anche il Milan, ma ha perso giocatori importanti. Le romane no, e per questo sono la grande novità di questo campionato. Quanto ha inciso Mourinho sul mercato? Moltissimo. Pinto è stato il braccio armato di Mou. Si è mosso bene, anche in uscita, è riuscito a liberarsi di tante cose, da Pastore a Olsen. Gli è rimasto qualcosa, ma non era possibile smaltire tutto. Per i soldi che ha speso, la Roma è la regina del mercato. Ma bisogna vedere se le cifre corrispondono, perchè per me Rui Patricio e Shomurodov sono stati pagati troppo. Il colpo è Abraham, va verificato, ma le premesse ci sono tutte: mi sembra un giocatore importante. Ma anche la Lazio stavolta ha messo dentro dei titolari. Sono due squadre che si sono molto rinforzate, al punto che vanno entrambe inserite tra le prime quattro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abraham è il giocatore che non ti aspetti: 40 e passa milioni, è stato un bel colpo. Ma anche la Lazio ha cambiato nei punti strategici, è interessante quello che hanno fatto le romane. E poi come sono partite in campionato, non è roba da poco. Partire con queste prospettive non è mica male…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma secondo me si è rinforzata molto, è quella che si è rinforzata più di tutte, è quella che ha fatto meglio sul mercato, ha investito più di tutti. Certe cifre non le capisco molto, come quelle di Rui Patricio e Shomurodov, cifre un po’ esagerate, ma è indubbio lo sforzo fatto dalla società, è il club che si è mosso meglio di tutti. Si vede che c’è l’idea di crescere…”

