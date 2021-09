Aurier rescinde col Tottenham: è un’occasione anche per la Roma

AS ROMA NEWS – Serge Aurier, terzino destro di 28 anni, ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il Tottenham.

Il calciatore, in scadenza nel 2022, aveva trovato poco spazio con la maglia degli Spurs e con l’arrivo di Emerson Royal il suo impiego sarebbe stato ancora più scarso.

Per questo, in accordo con il club, l’ivoriano ha deciso di rescindere anticipatamente il suo contratto con il Tottenham.

Aurier è un terzino veloce, bravo in entrambe le fasi, sia quella offensiva che difensiva. Può giocare all’occorrenza anche difensore centrale o terzino sinistro. Per la Roma, che è a caccia di un rinforzo per la destra, può essere una buona occasione.

Redazione Giallorossi.net