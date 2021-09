La giornata speciale di Valerio: scelto da Romolo per vivere Roma-Fiorentina dal vivo. E Mourinho… (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – “Ciao Romolo, il mio desiderio è poter incontrare i giocatori della Roma. Perché? Perché sono romanista“.

Inizia così la letterina scritta da Valerio, bambino affetto da una grave forma di alopecia, alla mascotte giallorossa che l’ha selezionata, tra le tante inviate, nell’iniziativa “1927 Mailbox”.

Il giovane tifoso ha così potuto vivere da vicino le emozioni della sfida inaugurale di campionato contro la Fiorentina.

Oltre ai tanti giocatori che si sono fermati a salutarlo, anche Josè Mourinho ha voluto scherzare affettuosamente con il piccolo giallorosso. Questo il video dell’emozionante serata del piccolo Valerio.

1927 MAILBOX

From the many letters he received, Romolo picked out one from 11-year-old Valerio.

And what a day he enjoyed at #RomaFiorentina!

