Juve, un mercato deludente: Allegri furioso con Agnelli e Cherubini

ALTRE NOTIZIE – Il mercato della Juventus è stato piuttosto deludente. La cessione di Cristiano Ronaldo non è stata sufficientemente compensata dal ritorno in bianconero di Kean.

Nemmeno l’acquisto di Locatelli, centrocampista ex Sassuolo e protagonista con l’Italia con la quale si è laureato campione d’Europa, è riuscito a bilanciare il malumore per una sessione di calciomercato senza sussulti.

Chi però sembra essere rimasto particolarmente insoddisfatto dalle scelte fatte dai bianconeri in sede di trattative è Massimiliano Allegri.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Giornale, l’allenatore toscano sarebbe addirittura “furioso” per il mercato fatto, in contraddizione con quanto gli era stato assicurato da Agnelli e Cherubini al momento del suo ritorno in bianconero.

Fonte: Il Giornale