La Roma rialza la testa. Il Messaggero: “Riecco l’Europa. Per ora”, Gazzetta: “Vittoria macchiata dal rigore di Mancini”, Leggo: “Fonseca rifiata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Parma due a uno e interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive accumulate dopo Roma-Sampdoria, gara che aveva segnato il riavvio del campionato dopo il lungo stop causato dal Covid. Segnano Mkhitaryan e Veretout, che ribaltano i ducali inizialmente in vantaggio con un rigore di Kucka.

Per Il Messaggero (U. Trani) grazie a questa vittoria l’incubo dei preliminari svanisce, ma soltanto per ora. La Roma torna avanti al Milan, quando mancano ancora sette giornate alla fine del campionato. Più critico il commento della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che stamattina parla di “successo meritato, anche se offuscato da un neo: il mancato rigore, nonostante il controllo al Var, per un mani di Mancini in area sul 2 a 1″.

Leggo (F. Balzani) invece esalta la prova del centrocampista francese che ha regalato i tre punti alla Roma e titola: “Veretout pensaci tu”. Grazie al gol di Mkhitaryan e alla prodezza del francese Fonseca può rifiatare. Il gol iniziale di Kucka sembrava la mazzata che poteva abbattere una squadra in piena crisi, invece la Roma ha ritrovato orgoglio andando a mettere le tende nella metà campo del Parma e legittimando una vittoria che ha rischiato di essere rovinata da un mani dubbio di Mancini in area a 20′ dalla fine. Gravi gli errori di Perez e Villar nel finale di partita.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo