La Roma ringrazia Smalling e Zappacosta. Fienga: “Alle giuste condizioni, saremmo onorati di contare ancora su di loro”

AS ROMA NEWS – La Roma non conterà su Smalling e Zappacosta nel rush finale di Europa League. Per entrambi, i giallorossi non hanno raggiunto l’accordo con Manchester United e Chelsea per la prosecuzione, anche temporanea, del prestito accordato nella scorsa estate. Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, la Roma ha voluto salutare e ringraziare i due calciatori.

“Ci teniamo a ringraziare Chris e Davide per la professionalità dimostrata in questa stagione”, ha dichiarato il Ceo Guido Fienga. “Entrambi sono stati un esempio di dedizione al progetto del Club: hanno condiviso con noi ogni momento, quelli positivi e quelli di difficoltà, dimostrando da subito grande attaccamento ai colori giallorossi“.

Conclude Fienga: “Qualora si verificassero le condizioni, saremmo onorati di poter contare ancora su di loro“.

Fonte: asroma.com