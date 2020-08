Zappacosta non ha convinto Fonseca: il terzino fa ritorno al Chelsea

AS ROMA NEWS – Davide Zappacosta saluta la Roma. Dopo una sola stagione nella Capitale, passata per lunga parte ai box per il brutto infortunio rimediato a inizio anno, il terzino farà ritorno al Chelsea.

Come scrive su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, quello di oggi è stato l’ultimo allenamento a Trigoria per l’ex esterno del Torino. Non ci sono possibilità che il suo prestito in giallorosso venga prolungato, quindi il terzino farà ritorno a Londra.

Dopo la ripresa del campionato il giocatore aveva avuto le sue chance, ma Fonseca gli ha preferito Bruno Peres specialmente col cambio di modulo. Zappacosta non ha convinto appieno e la Roma non ha deciso di farlo rientrare al Chelsea.