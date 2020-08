Totti: “Zaniolo Pallone d’Oro? La strada è lunga”

AS ROMA NOTIZIE – In visita a Castel Volturno, sede del centro sportivo del Napoli di Gattuso che sabato affronterà il Barcellona in Champions League, l’ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sulla sfida dei partenopei contro i blaugrana: “Ho portato energia a Insigne. Io e tutta Italia speriamo che il Napoli ce la possa fare con il Barcellona. Gattuso è in forma, alla grande come sempre”.

Sui giallorossi e su Nicolò Zaniolo: “Speriamo che la Roma possa battere il Siviglia. Zaniolo può vincere il Pallone d’Oro? La strada è lunga, sicuramente deve dare continuità a quello che sta facendo”.