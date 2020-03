La Roma riparte con Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca vive giorni particolari, isolato nella sua casa a ridosso di Villa Pamphili e a due passi dall’Aurelia antica. La ripresa degli allenamenti è rinviata a data da destinarsi, insieme con i suoi collaboratori è in contatto quotidiano con la squadra, ma non sa cosa riserverà il futuro immediato.

Pensando al campo, viene in mente che il campionato si è fermato quando il portoghese aveva superato il momento più difficile della sua esperienza romana, ovvero il terribile inizio di 2020. Anche per questo, Fonseca non è in discussione. La società non prenderà in considerazione un cambio a fine stagione, comunque vada a finire.

Nessuno potrà assumersi la responsabilità di cambiare, dopo tutto quello che è successo. Il cambio di proprietà avrebbe favorito cambiamenti più radicali, ma la trattativa con Friedkin si è arenata e non riprenderà fino a quando non sarà chiaro lo scenario futuro del calcio italiano e dei mercati internazionali.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)