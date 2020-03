“ON AIR!” – CORSI: “Coronavirus? Tanti morti in Italia, è una strage”, GALOPEIRA: “Non voglio fare il complottista, ma questi numeri non mi convincono”, MAGNI: “Dai dati di ieri si è aperto uno spiraglio”, AUSTINI: “Speriamo che il peggio sia passato, altrimenti è dura”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Credo sia chiaro quale sia il problema: siccome questo un virus è molto aggressivo, gli ospedali non sono pronti a curare tutti insieme… Ci stanno chiedendo uno sforzo incredibile e piuttosto lungo, attenzione a non tirare troppo la corda…Speriamo che i dati oggi siano in discesa perchè c’è proprio il bisogno di vedere una luce e di pensare che il peggio sia passato, altrimenti diventa dura…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il virus esiste, il virus uccide. Ma sono combattuto sul panico che ci hanno trasmesso in questa storia qui. Da un paio di giorni comincio a farmi domande sui numeri, e non lo dico per andare contro il decreto che ci impone di stare a casa. Sui numeri c’è qualcosa che mi crea malumore… L’Italia a differenza di altri paesi decide di fare tutti i giorni il quadro di quanti morti ci sono stati in quella giornata con il Coronavirus…altri paesi come la Germania dicono invece chi è morto per il Coronavirus… Non voglio fare il complottista davanti a una tragedia come questa, ma vorrei capire un po’ di più… Il sapere che la percentuale dei morti in Italia è la più alta del mondo mi fa vivere ancora peggio di quanto non sto già facendo…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Sul calcio siamo alla resa dei conti…qualcosa deve cambiare per forza, e infatti si parla di modifiche al Fair Play Finanziario, di defiscalizzazione… Sono due cose che potrebbero avvicinare Friedkin alla Roma…

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Qualcosa non quadra…non so la spiegazione…non quadra perchè ci sono troppi galli a cantare. C’è una guerra di virologi che stanno tutti i giorni in televisione e ci raccontano cose diverse… I numeri poi non li capisco. Io vedo soltanto che in Italia è una strage, i numeri sono imbarazzanti…sono davvero tanti i morti… Si parla di oltre 5 mila morti, il 10% dei contagiati… La Spagna che sta nel terrore ha il 6%…La Francia ha il 4%, gli Stati Uniti addirittura l’1,34%…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “E’ un dato che lascia qualche spiraglio il numero dei contagiati, ma anche delle vittime, che sono ancora un numero enorme ma in calo rispetto a quello del giorno prima …è un po’ presto, ma se non si comincia a invertire la curva…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Calcio? Si va verso lo stop definitivo. Immaginiamo che vada tutto bene e a maggio si ricominci il campionato…qualora dovesse arrivare un nuovo positivo tra i calciatori si fermerebbe tutto, e allora pensa quante speculazioni potrebbero esserci…pensate a una squadra, prendo la Roma come esempio: si ricomincia a giocare, superi l’Atalanta e tac…”Lo sai che ora ho un positivo in squadra? Ora sono quarto, e la Champions è mia”… Ma come fai a pensare che non ci sia più un positivo con un virus che si diffonde in questa maniera… Se la Roma dovesse scegliere un manager da affiancare all’attuale management, quale figura migliore di Malagò ci sarebbe in un’eventuale gestione Friedkin…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Chiedo attenzione…c’è gente che ha dovuto rinunciare a esami medici e a cure importanti perchè non ti rispondono più…mentre ogni giorno stiamo tutti a sentire il bollettino, quanta gente c’è in difficoltà pur non avendo il Coronavirus… Ora chi è malato di altre cose, state tranquilli e aspettate la morte a casa… In un momento come questo si vede che la nostra sanità barcolla e va ricostruita completamente…la salute non fa distinzioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “E’ evidente che ci sono carenze nel sistema sanitario nazionale, che non si aspettava questo tsunami…ma che colpa ne hanno i medici? La colpa non è loro, ma dei politici!…”

