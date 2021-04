La Roma riparte da Dzeko, ma Pinto pensa già al futuro: quattro nomi in ballo per il dopo Edin

AS ROMA NEWS – Fonseca e Dzeko firmano una tregua armata per la partita decisiva di domani sera sul campo dell‘Ajax, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Il portoghese sa che senza il miglior Edin, presunto capo di una rivolta che dentro Trigoria è iniziata a gennaio e non è mai finita, difficilmente potrà sperare di arrivare in fondo all’Europa League.

Ma la Roma ha bisogno del miglior Dzeko, quello che riusciva a trascinare i suoi a suon di giocate e gol, e non l’attaccante moscio e ciondolante delle ultime apparizioni. Intanto però Tiago Pinto è già al lavoro per trovare l’attaccante del prossimo anno sul quale costruire il futuro del reparto avanzato romanista.

Sono quattro i nomi su cui la Roma sta lavorando, e sui quali dovrà a breve scegliere: il primo è Andrea Belotti, 27 anni, del Torino. L’altro azzurro è più giovane, e risponde al nome di Gianluca Scamacca, 22 anni, centravanti del Genoa in prestito dal Sassuolo.

Gli altri due profili giocano all’estero e sono due attaccanti fisici e molto promettenti: si tratta di Alexander Isak, 21enne centravanti svedese della Real Sociedad, e Sasa Kalajdzic, 23 anni, attaccante austriaco che gioca in Germania, ed esattamente nello Stoccarda.

Fonte: Leggo