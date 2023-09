La Roma riscopre Cristante: da intermedio può cambiare il centrocampo giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma del Mourinho ter nasce sotto a una nuova stella, quella del 3-5-2, un sistema di gioco per certi versi differente dal “vecchio” 3-4-2-1 andato in cantina dopo il mercato operato da Tiago Pinto in estate.

Il tecnico ha deciso di cambiare formula passando alle due punte, un sistema che gli permetterà di intercambiare i tanti attaccanti in rosa da qui alla fine della stagione, considerando che il reparto dal prossimo anno potrebbe arricchirsi dal ritorno in campo di Tammy Abraham.

Ma a cambiare è soprattutto la conformazione del centrocampo, che ora prevede un regista e due mezze ali ad agire ai suoi fianchi. Gli acquisti di Paredes, Renato Sanches e Aouar sono serviti proprio a questo, a ridisegnare il volto a una mediana che aveva mostrato parecchie lacune lo scorso anno considerando l’infortunio di Wijnaldum e la poca qualità di Camara.

E nel 3-5-2 che Mou ha in testa per far volare la Roma spicca quel Bryan Cristante che il tecnico sta utilizzando sempre più spesso nel ruolo di intermedio, lasciando la cabina di regia nelle mani (e nei piedi) di Paredes. E l’ex Atalanta, che di cambi di posizione in campo se ne intende, si sta dimostrando prezioso anche in quel ruolo.

Le critiche all’utilizzo congiunto dei due mediani, giudicati troppo “monopasso” per giocare insieme, hanno lasciato spazio agli applausi delle ultime ore: Cristante è stato il migliore in campo contro l’Empoli insieme a Dybala. Gol, assist (uno addirittura di tacco) e una dominanza a centrocampo in un ruolo che sembra pian piano calzargli a pennello.

Con i recuperi di Aoaur e Pellegrini e le tante partite da giocare è probabile che Bryan torni ad occupare il ruolo di regista in ballottaggio con Paredes, ma togliergli una maglia da titolare in questo momento non sarà così facile. Il jolly Cristante è riuscito di nuovo a trasformare lo scetticismo in consensi.

Giallorossi.net – G. Pinoli