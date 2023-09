Di Canio: “Lukaku attaccante anni ’80, gioca solo spalle alla porta. Thuram fa la differenza”

AS ROMA NOTIZIE – Paolo Di Canio, in un’intervista rilasciata all’edizione odierna de Il Messaggero, e ha parlato anche del nuovo attaccante giallorosso Romelu Lukaku.

L’ex attaccante della Lazio oggi opinionista Tv, si è soffermato in particolare sulle caratteristiche del belga, in contrapposizione a quelle di Thuram (suo sostituto all’Inter): “Lukaku è un centravanti degli anni ’80, predisposto a giocare solo di spalle”.

Questo l’incipit di Di Canio che ha poi concluso: “Thuram è veloce, calcia di destro e di sinistro, fa dei passaggi efficaci. Non ha la fantasia Dzeko, ma nel nostro campionato fa la differenza. In Bundesliga arrivava sesto, come tanti che il Milan ha preso dalla Premier”.

Fonte: Il Messaggero