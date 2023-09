La Roma pensa a Massara come ds del futuro: primi contatti con il club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta pensando al ritorno in dirigenza come direttore sportivo del futuro di Ricky Massara. La notizia viene scritta oggi dal Corriere dello Sport e trova conferme dai microfoni di Centro Suono Sport.

L’ex ds giallorosso, dopo aver vinto lo scudetto con il Milan in tandem con Maldini, ha terminato il suo rapporto lavorativo con i rossoneri e ora è a caccia di un nuovo progetto di cui occuparsi.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, lo stesso Tiago Pinto avrebbe incontrato Massara all’Olimpico in occasione di Roma-Empoli di domenica scorsa, anche se al momento non risultano aperti discorsi per un suo rientro a Trigoria.

Differente la versione che viene data questa mattina dai microfoni di Centro Suono Sport: Massara avrebbe avuto dei colloqui con Lina Souloukou e non con Tiago Pinto, visto che il gm è in scadenza di contratto e il club potrebbe decidere di cambiare figura nella direzione sportiva del club. La candidatura dell’ex ds rossonero è dunque da seguire con attenzione in chiave Roma.

Fonti: Centro Suono Sport / Corriere dello Sport