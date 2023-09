“ON AIR!” – PES: “La coppia Lukaku-Belotti intriga Mou”, NARDO: “Ma la Roma ci punta su Svilar?”, CORSI: “Su Totti ostracismo a Trigoria da ex pallottiani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il girone di Europa League quest’anno è ancora più facile di quello dell’anno scorso. Mi aspetto diversi cambi, ci sono da valutare Pellegrini e Smalling. Aouar il problema lo ha superato, quindi dovrebbe essere una cosa diversa e potrebbe tornare in campo. Chi gioca? Cristante e Mancini me li aspetto ancora titolari, difficilmente Mourinho ci rinuncia. Davanti la coppia Belotti-Lukaku secondo me intriga Mourinho…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Belotti due gol, tre assist e due espulsioni procurate…questi sono i numeri. Svilar? Io me lo aspetto in campo in Europa League. Ha bisogno di essere testato, di accumulare esperienza, altrimenti ci fai ben poco. Vorrei capire se intorno a questo portiere c’è un discorso di progettualità futura, se lo si considera l’erede di Rui Patricio, mi sembra una tematica che va affrontata…”

David Rossi (Rete Sport): “Fino a domenica sera la Roma era una manica di pippe e con l’Empoli era uno scontro salvezza, ora dopo il 7 a 0 si riparla di Champions. Bastava vincere contro il Verona per essere in linea con gli obiettivi, ma Roma-Empoli non ha risolto tutti i problemi, e non ci facciamo del bene se lo diciamo. La Roma resta una squadra che ha un sacco di problemi fisici e tattici, lo dice lo stesso Mourinho al termine della partita quando ha dichiarato di aver visto cose che non gli sono piaciute…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smalling? Non farei forzature, me lo terrei buono per domenica. Spero che i tre centrali che abbiamo possano bastare per lo Sheriff… E’ evidente che il 7 a 0 non ha risolto tutti i problemi, come era evidente che la Roma non poteva essere quella che faceva un punto contro Salernitana, Verona e Milan. La Roma deve fare la corsa su Napoli, Lazio e Atalanta in chiave quarto posto. La situazione non è drammatica, sei a tre punti dai partenopei, ma devi dare continuità di risultati. Alla fine del prossimo ciclo di partite faremo un nuovo bilancio…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Dai primi test di quando è arrivato a Roma è uscito fuori che Lukaku, dei 105 chili che pesa, ne ha 86 di massa muscolare: è una forza della natura superiore alla media… Secondo me giovedì rigiocano Mancini, Llorente e Ndicka, e davanti Lukaku e Belotti. Ho il dubbio El Shaarawy come quinto a sinistro. Dybala? Non so nemmeno se Mou se lo porta in Moldavia…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Mou quest’anno ha la possibilità di evitare a Pellegrini di stringere i denti e giocare anche quando non sta benissimo. Lui aveva detto che voleva tre Pellegrini quando in mezzo al campo la coperta era corta, ma ora che hai Paredes, Aouar e Renato Sanches mi chiedo: chi giocherebbe titolare? E’ un bel dubbio, e non è una cosa così scontata…Pellegrini l’anno scorso stringeva i denti e giocava titolare per questo motivo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Massara? Era Maldini quello importante al Milan, alla Roma era Sabatini, Massara è sempre stato all’ombra di qualcun altro. E mo ce lo vogliamo riprendere? Ma perchè continuare a cercare dirigenti dell’era Pallotta? Se mi dite che i Friedkin stanno facendo questo sforzo per prendere Massara e non Totti, io non lo so…a me sembra una follia una cosa del genere. Se Totti verrà alla Roma, dovrà farlo per dare una mano a Mourinho. Quando la Roma è attaccata, Totti dovrebbe fare il Baldini di una volta, non quello di adesso. In più Totti, se alza il telefono per un giocatore, è uno conosciuto in tutto il mondo nonostante con la Roma non abbia vinto tanto. Non so perchè Francesco non abbia appeal dentro Trigoria, non capisco questo ostracismo che penso ci sia. Io lo so perchè: Trigoria è ancora piena di pallottiani che diranno che Francesco è un rompiscatole. E Friedkin si spaventa…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “L’Europa è diventata una confort zone per la Roma, con questo non voglio dire che riuscirà ad arrivare sicuramente fino in fondo, ma speriamo che quest’anno si possa ripetere. Il talismano Mourinho mi sembra una garanzia in questo senso, nessuno più di lui ha la capacità di penetrare nella testa dei suoi giocatori. Una settimana fa avevamo letto di giocatori contro l’allenatore per certe scelte dopo la partita col Milan…beh dopo aver visto come è scesa in campo la squadra contro l’Empoli, pensate quante stupidaggini ci siamo dovuti sorbire. Poi è naturale che negli spogliatoi ci siano momenti in cui ci si confronta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di giovedì? Penso che non giocheranno nessuno dei tre: né Dybala, né Sanches né Lukaku. Il belga dovrebbe rifiatare per non affaticarlo troppo in un momento delicato. Renato Sanches mi sembra quello più indietro e quello più soggetto ad avere delle complicazioni, e non mi sembra il caso di rischiarlo. Io mi auguro che quelli che erano fuori contro l’Empoli, Smalling, Pellegrini e Aouar, possano tornare a disposizione. E’ un momento molto delicato, i sette gol sono passati, domenica c’è il Torino che mi sembra aver risolto i suoi problemi, è una squadra solida che ti può creare dei problemi e devi mantenere le forze per le prossime 4-5 partite che mi sembrano molto importanti…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma non penso che trascurerà la coppa, ci tiene. Renato Sanches mi sembra quello più a rischio, mentre io Lukaku me lo aspetto in campo, lui giocando va in forma. Dybala e Sanches hanno stop continui e reiterati nell’arco della stagione, Lukaku no e quindi non penso che Mou ci rinuncerà. La trasferta col Toro poi sarà molto difficile specie perchè arriva dopo una partita di giovedì. L’Europa League è anche questo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io penso che Lukaku deve giocare, ne ha bisogno, e poi lui è una bestia, non ha di questi problemi, deve trovare solo la forma fisica migliore. Invece Renato Sanches e Dybala li salvaguarderei: il problema dell’argentino è che gioca troppe partite, se lo fa poi ti alza la mano…io li terrei in panchina e magari li farei giocare la mezzora finale. Sono due calciatori che vanno assolutamente dosati…”

