Calciomercato Roma, possibile incontro a dicembre per il rinnovo di Mourinho: le richieste del tecnico

AS ROMA NEWS – Il rinnovo di contratto di Josè Mourinho non è impossibile, tanto che a fine anno potrebbe già esserci un primo incontro con la società per trattare, già prima di Natale.

Lo riferisce in questi minuti il portale Calciomercato.com, che racconta anche le richieste che il tecnico portoghese ha intenzione di avanzare al club per apporre la sua firma sul nuovo contratto e continuare ad allenare la Roma.

La prima è cosa che Mou pretenderebbe è l’inserimento in società di un dirigente al suo fianco: sul taccuino ci sono i nomi di Francesco Totti e quello di Zibì Boniek, e non è detto che il possibile arrivo di uno escluda l’altro.

La seconda richiesta riguarda garanzie sul mercato, a cominciare dalla permanenza di Dybala e Lukaku anche per il prossimo anno. La Joya potrebbe prolungare il suo contratto con la Roma, mentre per trattenere il belga sarà necessario un ricco investimento da parte dei Friedkin.

Fonte: Calciomercato.com