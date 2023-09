ULTIME DA TRIGORIA – Aouar in gruppo, ancora out Smalling e Pellegrini

AS ROMA NEWS – Houssem Aouar torna in gruppo e si candida nuovamente per una maglia da titolare in vista di Sheriff-Roma.

Il centrocampista algerino, dopo i fastidi muscolari dei giorni scorsi, è rimasto a riposo nel match di campionato contro l’Empoli ma oggi, alla ripresa degli allenamenti, è tornato ad allenarsi con i compagni e dunque sembra aver risolto tutti i suoi problemi.

Non si sono visti invece in campo né Lorenzo Pellegrini né Chris Smalling, che dovrebbero saltare la trasferta in Moldavia. Gestione per Dybala e Renato Sanches.

Per la partita contro lo Sheriff sono previsti diversi cambi, sia a centrocampo che in attacco. La difesa invece dovrebbe essere confermata in blocco, con Llorente ancora ad agire da centrale al posto di Smalling, che proverà a recuperare per il Torino.

Giallorossi.net – A. Fiorini