Aouar recupera e parte titolare. Mou si affida alla strana coppia Belotti-Lukaku

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vigilia di Sheriff Tiraspol-Roma, prima gara del girone G dell’Europa League 2023-2024. La squadra si troverà questa mattina a Trigoria per l’allenamento di rifinitura, dove verranno sciolti gli ultimi dubbi.

Fari puntati su Pellegrini e Smalling, entrambi in forte dubbio: è molto probabile che sia il capitano giallorosso che il centrale inglese non partano con il gruppo per la Transnistria per restare a Roma e lavorare nel tentativo di recuperare in tempo per la trasferta successiva, quella di Torino in campionato.

Subito dopo l’allenamento del mattino, che sarà aperto parzialmente alla stampa, la squadra si metterà in viaggio per la Moldavia, dove nel pomeriggio, ore 18:45 italiane, Josè Mourinho e Rick Karsdorp incontreranno i giornalisti in conferenza stampa per parlare dell’impegno che attende i giallorossi.

Sul fronte formazione pochi dubbi da sciogliere: in porta Svilar spera di ritagliarsi il suo spazio, in difesa confermati Mancini, Llorente e Ndicka, mentre sulle fasce toccherà a Karsdorp e Zalewski. A centrocampo rientra Aouar, tornato ieri ad allenarsi in gruppo, con Cristante e Bove. Per Paredes e Renato Sanches possibile turno di riposo.

In attacco spazio alla strana coppia Belotti-Lukaku: Azmoun infatti non è stato inserito in lista Uefa per gli ormai noti problemi, mentre Dybala partirà dalla panchina con la speranza che non ci sia bisogno di lui a partita in corso. El Shaarawy l’altro cambio possibile in corso d’opera per l’attacco.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera / La Repubblica / Corsport