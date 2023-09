Bordin (all. Sheriff): “La Roma? Non l’affronteremo a viso aperto, altrimenti ci massacrano. Il nostro obiettivo è il secondo posto”

NOTIZIE AS ROMA – Roberto Bordin, allenatore dello Sheriff Tiraspol, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole:

Per lei la prima volta contro un’italiana.

“È una grande squadra, anche se giocano Belotti ed El Shaarawy invece di Lukaku e Dybala, non sono male lo stesso, e in questa coppa la forza della Roma vale nel girone e in assoluto, in Europa League sono gli ultimi finalisti”.

Come l’affronterete?

“Non a viso aperto perché col palleggio ti massacrano, bravi nelle ripartenze, loro magari fanno turnover ma non hanno problemi, hanno grande qualità. Devi contenerli però giocando di squadra: se guardi il gol di Dybala con l’Empoli, basta una finta e via. Bisogna tagliare le linee di rifornimento e passaggi per quelli davanti, perché Lukaku è bravo pure nello scarico”.

Il girone, oltre alla Roma, è con Slavia Praga e Servette: il vostro obiettivo?

“Il 2° posto, si andrebbe ai playoff di EuroLeague, o almeno il 3° per restare in quelli di Conference. Lo Slavia è forte, è primo nel suo campionato che è un bel torneo, vuol lasciare il segno in Europa, il Servette è di quarta fascia ma una delle più forti di quel lotto”.

