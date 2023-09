Roma a caccia dell’Europa per tenere Lukaku

AS ROMA NEWS – Parte la caccia a un’altra finale europea, la terza consecutiva, dopo quelle raggiunte prime a Tirana e poi a Budapest. Stavolta l’obiettivo di Mourinho e della sua Roma è arrivare a Dublino.

La lunga strada verso la finalissima parte dalla Moldavia, e più precisamente da Tiraspol, dove lo Sheriff attende domani pomeriggio ore 18:45 italiane i giallorossi guidati da Romelu Lukaku, destinato a giocare titolare anche in coppa.

Mou infatti ha intenzione di operare più di qualche cambio, ma a Big Rom difficilmente ci rinuncerà. Il belga ha infatti bisogno di aggiungere benzina nel suo motore, e dovrebbe partire titolare anche domani contro gli “sceriffi” di Roberto Bordin.

Turnover sì, ma senza esagerare, perchè l’obiettivo dichiarato della Roma è quello di riprovare a vincere l’Europa League dopo che Taylor ha portato via quel sogno con una serie di decisioni che fecero infuriare Mou, squalificato con 4 turni dalla Uefa e dunque assente fin da domani sera (in panchina ci sarà Foti).

Alzare al cielo la coppa permetterebbe alla Roma di giocare la prossima Champions, ma anche di incassare quei soldi che servirebbero al club per riuscire a trattenere Romelu Lukaku a fine stagione. Il Chelsea ha infatti fissato a 37 milioni di sterline la clausola rescissoria del belga, e se la Roma vorrà trattenerlo a Trigoria dovrà essere pronto a investire quei soldi.

E nel caso in cui la Roma riesca infatti a trionfare in Europa League, la cifra totale tra incassi e bonus Uefa sarebbe infatti quella, 43 milioni di euro più o meno (le variabili attualmente solo stimabili sono infatti due: gli incassi e il market pool). Ed allora un motivo in più per partire con il piede giusto già domani, in un girone largamente alla portata della Roma.

Lukaku proverà ad allungare la sua striscia record in Europa League: a segno da 11 gare consecutive, tra Everton e Inter, nessuno mai è riuscito a fare così bene in questa competizione. Romelu vuole portare in alto la Roma. Anche per restarci in futuro.

