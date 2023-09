Capello, stoccata a Mou: “L’Atletico ha giocato bene, non ha messo il pullman come Josè…”

AS ROMA NOTIZIE – L’Atletico Madrid butta via i primi tre punti nel girone di Champions League, raggiunta dalla Lazio al 95esimo e da un clamoroso colpo di testa di Provedel, portiere biancoceleste corso in area per provare a trovare la strada del pareggio.

A fine partita Fabio Capello ha commentato dai microfoni di Sky Sport la partita dell’Olimpico, facendo i suoi complimenti a Diego Simeone per la prestazione offerta dall’Atletico, e al tempo stesso lanciando una stoccata a Josè Mourinho.

“La squadra di Simeone ha giocato bene, non ha messo il pullman davanti alla porta come Mourinho“, il pensiero dell’ex allenatore della Roma dello scudetto. Parole che non sono piaciute a tanti romanisti e che non saranno state gradite nemmeno dal tecnico portoghese.

Fonte: Sky Sport