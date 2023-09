ULTIME DA TRIGORIA – Smalling e Pellegrini saltano lo Sheriff. Ok Aouar e Renato Sanches

AS ROMA NEWS – Poche novità nell’allenamento di rifinitura che si sta svolgendo in questi minuti a Trigoria, in vista della partenza per la Moldavia dove domani sera la Roma affronterà lo Sheriff nel primo match del girone di Europa League.

Non si vedono in gruppo né Smalling né Pellegrini, che dunque sono da considerarsi out per la trasferta di Tiraspol. Regolarmente in campo invece Aouar, che dunque ha diverse chance di partire titolare al posto di Renato Sanches (ok anche il portoghese) nella mediana a tre disegnata da Mourinho per l’occasione.

Il centrale inglese e il capitano giallorosso dunque resteranno a Trigoria nella speranza di poter recuperare per la partita di campionato contro il Torino, anche se al momento le chance non sembrano molte.

La Roma partirà per la Moldavia nel primo pomeriggio, poi alle 18:45 circa è prevista la conferenza stampa di Mourinho e Karsdorp.

Giallorossi.net – A. Fiorini