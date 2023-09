“ON AIR!” – PES: “Diversi cambi contro lo Sheriff”, FOCOLARI: “Trasferta scomoda”, AGRESTI: “Lascerei 4-5 titolari a Roma”, CIARDI: “Vai due a zero e poi gestisci”, CASANO: “Precarietà nell’area sportiva, non fa bene al club”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il tema principale di oggi è capire chi giocherà e chi no. Aouar ha lavorato in gruppo e penso che sia definitivamente recuperato: io infatti domani me lo aspetto in campo. L’aria è quella di più cambi, la Roma può permetterseli. Karsdorp? Non me lo aspettavo oggi in conferenza stampa al fianco di Mourinho, evidentemente è un segnale. Era sul mercato questa estate e alla fine è rimasto, e per questo Mou ne sfrutta le qualità. Karsdorp resta quello più esperto in rosa a destra…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io metterei El Shaarawy a sinistra con Karsdorp a destra, Bove a centrocampo e Belotti-Lukaku in attacco: fai due a zero il primo tempo e poi gestisci… Io penso che se potrà, Mourinho a Dybala e Renato Sanches non li farà giocare nemmeno un minuto domani…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Contro lo Sheriff potresti anche giocare con Celik braccetto di destra di una difesa a tre? Domani mi aspetto Bove, Cristante e forse una staffetta Aouar-Renato Sanches. Anche se è vero che Mourinho sta investendo tanto su Paredes, che più gioca e più si abitua. Ci sono tante coppie diverse a centrocampo, intercambiabili…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Rinnovo di Mourinho? Lasciamo lavorare in pace questa società, erano tutti scontenti ad agosto e poi loro ti hanno portato Lukaku… Cristante? Le ha giocate tutte con Mourinho in questi tre anni, come posso dire che non gioca?…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma, la proprietà e la stessa Souloukou, deve iniziare o a consolidare in toto o in parte l’area sportiva, confermando o meno Tiago Pinto. Ma dal direttore sportivo devi ripartire, individuando il soggetto giusto, poi il nuovo personaggio che eventualmente sostituirà Pinto dovrà capire se Mourinho resterà o no. Ma devi cominciare a farlo da adesso: non è immaginabile che Tiago Pinto gestisca il mercato da gennaio, i rinnovi dei giocatori, sapendo che a giugno andrà via. Il calcio non si fa così. Ora tu hai tutta l’area sportiva in scadenza, sei in una condizione di precarietà, e questa situazione non fa bene al club in prospettiva…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io stravedo per Cristante, secondo me come mezzala è quello che può segnare più gol perchè può segnare di testa, col tiro da fuori, su azione… Però deve fare la mezzala e non il regista arretrato. Il problema di Cristante è che come c’ha un raffreddore Paredes, lui torna a giocare centrale davanti alla difesa e alla fine le sue caratteristiche eccezionali non le vediamo. Comunque lui sarà il calciatore della Roma che giocherà di più…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri l’Atletico difendeva in nove, eppure tutti a dire “il Cholo, il Cholo“, mentre fanno passare Mourinho per cretino. Ma manco Mou difende così. Poi però uscivano benissimo dal pressing, hanno giocatori di qualità. Agli spagnoli è mancato il grande bomber, altrimenti l’avrebbero vinta tranquillamente… Pellegrini? Spero che vieti al suo procuratore di parlare di lui con i giornalisti e lasciar parlare solo il campo. Ora basta, serve silenzio, allenarsi e ricominciare a giocare a pallone…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Pellegrini? Quando si parla di lui ci si scatena, sia chi lo attacca sia chi lo difende. Io l’ho sempre difeso, ma al momento sta giocando male. Però anche quando era uno dei giocatori più importanti della Roma veniva messo in discussione. Lui due anni fa ha giocato alla grande, l’anno scorso non ha giocato per niente, e ora è assente: questa è la realtà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Aouar sta bene è giusto che giochi, devi far ruotare tutti i giocatori portandoli a una buona condizione, questa è l’obiettivo di Mourinho. Quella di domani è la peggiore trasferta dal punto di vista logistico, e devi stare molto attento nella valutazione di chi puoi rischiare tre partite in una settimana e chi non è il caso di farlo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non dovrebbe avere problemi. Ma è una partita scomoda, devi prendere l’aereo, poi il pullman…è scomodo, anche per il rientro. Per questo è una trasferta molto brutta, ma sul campo non dovrebbero esserci problemi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sul campo la differenza tra Roma e Sheriff è netta. Il problema della trasferta in Moldavia è più che altro per la successiva partita di campionato: devi giocare giovedì sera a Tiraspol e poi domenica a Torino…non è semplice, ci lasci energie e quindi anche punti in campionato. Per cui la partita di domani è più insidiosa per quello che riguarda la successiva sfida di campionato. Se fossi in Mou lascerei 4 o 5 titolari a casa, non portarli proprio… potrebbe essere una scelta…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “E’ il momento con rose di 23-24 giocatori di fare scelte radicali. Secondo me un gruppo di calciatori non dovrebbe nemmeno andare, ma gli allenatori questa scelta non lo fanno mai perchè hanno paura di infortuni dell’ultima ora o che la partita si metta male. Ma il vero rischio non è contro lo Sheriff, è contro il Torino: la partita di domenica è quella più dura…”

