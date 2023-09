TORINO-ROMA: arbitra Guida, Di Paolo al VAR

AS ROMA NOTIZIE – Sarà Marco Guida l’arbitro di Torino-Roma, in programma domenica alle 20.45 e valida per la 5a giornata di campionato.

Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Mokhtar, con Giua IV uomo del match. Di Paolo e Paganessi saranno rispettivamente Var e Avar della sfida.

Questo il quadro completo delle designazioni del prossimo turno:

SALERNITANA-FROSINONE Venerdì 22/09 h.18.30

PICCININI

BOTTEGONI – POLITI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

LECCE – GENOA Venerdì 22/09 h.20.45

RAPUANO

DEL GIOVANE – NIEDDA

IV: SACCHI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

MILAN – H. VERONA Sabato 23/09 h.15.00

MARCHETTI

ROCCA – MORO

IV: MARESCA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO – JUVENTUS Sabato 23/09 h.18.00

COLOMBO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – MONZA Sabato 23/09 h.20.45

ABISSO

BERTI – FONTANI

IV: LA PENNA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANIELLO

EMPOLI – INTER h. 12.30

MARCENARO

COLAROSSI – CIPRESSA

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

ATALANTA – CAGLIARI h. 15.00

FELICIANI

BACCINI – LIBERTI

IV: ORSATO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

CHIFFI

MARGANI – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – TEGONI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

TORINO – ROMA h. 20.45

GUIDA

PRETI – MOKHTAR

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI