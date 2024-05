La Roma rivede la Champions, Lukaku in attesa

AS ROMA NEWS – Il trionfo dell’Atalanta in Europa League riaccende le speranze Champions della Roma. Grazie alla tripletta di uno scatenato Lookman ora i posti disponibili in Serie A per giocare nell’Europa che conta diventano sei. A patto che i bergamaschi, attualmente quinti, non superino Bologna o Juventus.

La classifica quindi dovrebbe cristallizzarsi così com’è, ed è possibile che questo accada già nel prossimo weekend, senza attendere il recupero dei nerazzurri con la Fiorentina. Servono però una serie di risultati utili affatto scontati: il Bologna deve battere il Genoa a Marassi (non semplice) e la Juventus il Monza allo Stadium (più probabile), mentre l’Atalanta, ubriaca di felicità (e non solo) per il trionfo di Dublino, dovrebbe pareggiare o perdere contro il Torino al Gewiss Stadium.

E la Roma? Non può far altro che guardare. La posizione in classifica dei giallorossi si è ormai cristallizzata dopo la vittoria contro il Genoa e il pari della Lazio a San Siro: il sesto posto è certificato. Con questa combinazione di risultati, i Friedkin potrebbero festeggiare la prima qualificazione alla Champions League della propria storia. Un evento che cambierebbe le prospettive dentro Trigoria.

Misurarsi nei palcoscenici più importanti d’Europa porterà soldi e prestigio al club giallorosso. Il mercato della Roma, in quel caso, assumerebbe ben altri contorni e regalare nuove prospettive, al momento decisamente complicate. Come la possibilità di trattenere Romelu Lukaku: il belga in giallorosso si trova bene e sarebbe disposto a restare. Ma la qualificazione in Champions è la condizione necessaria e sufficiente per pensare di provare a trattenerlo nella Capitale.

