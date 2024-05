Nandez, la Roma frena. Contatti per Kostic, Diakitè in pole per la destra

AS ROMA NEWS – L’ufficialità dell’arrivo di Florent Ghisolfi come nuovo responsabile dell’area tecnica dà un’accelerata alle manovre di mercato in casa Roma.

Il dirigente francese avrà un ruolo molto più vicino a quello del classico direttore sportivo rispetto a quanto non abbia fatto Tiago Pinto: a lui spetterà il compito di individuare i giocatori giusti per la squadra di De Rossi e di piazzare con sapienza i calciatori della propria rosa.

Il primo acquisto potrebbe essere Nahitan Nandez del Cagliari a parametro zero, ma dalla Roma hanno raffreddato certe voci messe in giro dall’agente del calciatore, che parlava di triennale solo da siglare tra le parti. Il club non ha gradito certi spifferi, soprattutto nel momento in cui non era ancora in carica il nuovo ds.

L’uruguaiano piace a De Rossi, ma dovrà essere Ghisolfi a trattare con gli agenti del calciatore: l’affare resta molto probabile, ma deve seguire certi binari.

La priorità del tecnico restano gli esterni, e su quelli il nuovo ds ha già cominciato a lavorare: occhi puntati in Francia, con Bafode Diakitè in cima alla lista di Ghisolfi. Il terzino destro del Lille, 23 anni, è uno dei nomi più caldi in vista dell’estate.

In attacco invece occhio a Filip Kostic della Juventus: l’esterno serbo è in uscita dai bianconeri, e si registrano i primi contatti con la Roma. I giallorossi sono disposti a intavolare una trattativa, a patto che il prezzo per il cartellino del 31enne sia inferiore ai 10 milioni di euro.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport

