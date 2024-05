Via alla spending review di Ghisolfi: Smalling il primo in uscita, c’è l’Arabia

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La strada di Florent Ghisolfi, fresco di nomina alla guida sportiva della Roma, è tracciata. Il dirigente transalpino avrà il campito di ristrutturare la rosa giallorossa, che in estate “rischia” di essere stravolta tra entrate ed uscite.

Scenario molto probabile, considerando i tanti giocatori in prestito, quelli a scadenza di contratto, e quelli che hanno ormai concluso la loro storia in giallorosso. Per Ghisolfi la missione sarà difficile quanto stimolante: dopo il triennio a trazione portoghese, il nuovo sentiero giallorosso chiama spending review. A tutti i livelli: dirigenziali, strategici e tecnici.

Si darà quindi una grossa sforbiciata agli stipendi, specie quelli di calciatori poco utili alla causa romanista: emblematico in tal senso l’addio di Renato Sanches, calciatore remunerato come un top player senza che di fatto riuscisse a dare un minimo contributo alla causa romanista.

Da piazzare invece Karsdorp, Aouar e i vari calciatori di ritorno a Trigoria. Un altro “big” della rosa (specie in termini di contratto) che è sul punto di salutare è Chris Smalling. La Roma si ritrova per le mani un calciatore che va per i 35 anni e guadagna 3,8 milioni, ma che sembra ormai aver dato il meglio di sé.

A Ghisolfi il compito, per niente facile, di piazzarlo altrove. Lo scenario più plausibile è quello del trasferimento in Arabia Saudita. In piedi anche la pista turca. L’unica certezza è che Smalling, da pilastro, è ora considerato un esubero dentro la Roma.

Fonti: La Repubblica / Leggo / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!