Calciomercato Roma, dal Canada: Ghisolfi punta Jonathan David del Lille

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nome nuovo per l’attacco della Roma. Stavolta i rumors non provengono dalla Francia, ma dal Canada, dove assicurano che Florent Ghisolfi si sia subito inserito nella corsa a uno dei centravanti più forti del campionato francese.

Parliamo di Jonathan David, 24 anni, esploso nelle ultime due stagioni con il Lilla allenato dall’ex romanista Fonseca: il canadese ha segnato 43 gol in Ligue 1 (24 più 19). Classe 2000, ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già comunicato di non volerlo rinnovare.

Una buona notizia, perchè il prezzo del cartellino sarà di sicuro più contenuto. Ma la concorrenza per David sarà ancora più agguerrita.

La Roma spera di sfruttare gli ottimi rapporti con Alessandro Barnaba, patron del Lille romano e romanista: a Tiago Pinto due anni fa ha venduto Celik. David rischia però di finire dentro a un’asta internazionale dopo la Coppa America che giocherà negli Stati Uniti con la maglia della nazionale canadese.

Fonte: Corriere dello Sport

