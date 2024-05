Gasperini verso l’addio all’Atalanta. Tentazione Napoli: “Come essere sposati, ma ti passa davanti una donna bellissima…”

ALTRE NOTIZIE – Gian Piero Gasperini è l’allenatore del momento dopo che la sua Atalanta ha travolto l’invincibile (fino a ieri) armata tedesca del Bayer Leverkusen.

Il calcio spettacolare offerto dai nerazzurri ha incantato l’Europa. Gasp gongola, e svela il segreto del suo successo: “Ho sempre pensato una cosa anche se mi danno del sergente di ferro: i risultati migliori li ottieni quando sei convincente, quando fai capire a un giocatore che ne trae beneficio anche la sua prestazione, altrimenti ti farebbe un favore ma non ne sarebbe convinto. Questa squadra lo è. Ho dei giocatori qui che faranno gli allenatori. Credo che alla base devi proporre qualcosa che piace“.

L’aver raggiunto un risultato storico (primo titolo europeo per l’Atalanta) potrebbe però aver chiuso un cerchio aperto ben otto anni fa. L’addio alla Dea per Gasperini, stavolta, sembra essere davvero a un passo.

“Se resto all’Atalanta? Ora festeggiamo“, dice Gasperini tentando di fare melina. “Dico che è come avere una moglie e dei figli, sei felice ma ti passa davanti una donna bellissima…“. A far girare la testa del tecnico piemontese sembra essere il Napoli del vulcanico De Laurentiis. Un rapporto passionale che promette scintille viste le personalità in gioco.

Giallorossi.net – T. De Cortis