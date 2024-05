“ON AIR!” – TORRI: “Roma sesta in Champions? La Federazione non la gradisce”, FOCOLARI: “Nessuna combine, l’Atalanta se ne fregherà”, AGRESTI: “Ghisolfi scelta strana, il club si prende dei rischi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri sera a un certo punto ho pensato: “Lo sai che c’è, meno male che non ci siamo andati in finale…“. Nel calcio la proprietà transitiva non esiste, però… Ora sono sereno: c’è ancora una speranza che la Roma possa andare in Champions…già domenica potrebbe diventare possibile. Io spero che l’Atalanta si ubriacherà da ieri fino a domenica… Se De Rossi ha telefonato a Gasperini dopo la vittoria di ieri? Ma che gli vai a dire: “Fammi il favore, scansate…“? Se il Torino ha voglia di andare in Europa e batte l’Atalanta domenica pomeriggio, è fatta…”

David Rossi (Rete Sport): “La vittoria dell’Atalanta ha regalato qualche speranza in più alla Roma…che diventerà una delusione cocente… Era troppo facile far vincere il Bayer ieri, no…l’Atalanta doveva stravincere la finale, e poi fare sei punti facendo giocare la squadra B… Il Bayer ieri non è stato in grado di fare tre passaggi di fila, non sono mai arrivati in area avversaria… Atalanta-Torino? Partita che non fa testo, vedremo un’Atalanta molto diversa, sia come stimoli che come uomini che scenderanno in campo. L’Atalanta non ha più niente da chiedere alla sua stagione, più di questo non può fare…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Giocare l’Europa League o la Champions cambierebbe molto per il mercato della Roma, quindi bisogna ancora aspettare un po’ per avere le idee più chiare…. L’Atalanta? Ieri ha dato una lezione di tattica, con un gioco aggressivo a tutto campo, frutto di una condizione atletica eccellente… Nandez? A me piace tantissimo, sarebbe un acquisto complementare, e poi è uno di tigna, di fame. E’ un giocatore a tutto campo. Non sarà Maradona, ma è uno di quei giocatori che fanno legna, è dinamico, e nella Roma uno così è mancato…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “L’Atalanta? Non penso che De Rossi voglia imitare il sistema tattico di Gasperini. Ognuno ha il proprio sistema tattico, e De Rossi ha il suo. Però quella cultura lì è quella dove vuole arrivare Daniele: giocatori pronti a sopportare carichi di lavoro tosti, duri…Io con Zeman ho lavorato due anni, e vi dico che quando stavi bene la fatica non la sentivi proprio, le gambe andavano da solo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “David nel mirino della Roma? Costa intorno ai 40 milioni…la vedo dura. Da una parte è un giocatore che non guadagnerebbe più di tre milioni o al massimo tre di stipendio, quindi spalmando 40 milioni in 5 anni ti verrebbe a costare meno del prestito di Lukaku. L’operazione è quindi fattibile, perchè devi considerare la sostenibilità pluriennale dell’operazione… Sanches? Sentir dire a Pinto che ha scelto un giocatore per una sua ossessione è incredibile: è costato 20mila euro al minuto, era da prendere Pinto per un orecchio e dirgli “ora lo paghi tu..“…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se l’Atalanta si dopa, allora non ne parliamo più e andiamo avanti. Ma Gasperini ha perso giocatori perchè non ce la facevano a reggere allenamenti di 2-3 ore. Ieri i giocatori bergamaschi hanno capito dopo 3 minuti che li avrebbero ammazzati. Gasperini secondo me non può andare in grandi piazze, perchè lì i giocatori non ti seguono mai nella vita…è quello che è successo anche a Zeman. Gasperini è antipatico pure alla madre, ma è un sergente di ferro che ha plasmato una squadra che ha asfaltato un squadretta… Il problema non è che l’Atalanta abbia vinto l’Europa League, il problema è che non l’abbia vinta la Roma… Ci vuole abnegazione, forza fisica, ci vuole gente che comanda e chi rispetta gli ordini…Per arrivare a dare un’identità alla squadra bisognerebbe avere ferocia da parte dei tifosi e poi una ferocia totale della presidenza. Poi ci vuole un ds buono, un presidente che mette i soldi e un allenatore che incuta quello che incute Gasperini nella sua squadra… Questo serve per vincere, altrimenti non c’è modo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “L’Atalanta è stata brava a scegliere i calciatori. Gasperini è bravo, ma non ha la bacchetta magica. Ogni anno ha indovinato due acquisti, ne hanno anche sbagliato qualcuno.. ma Gasperini con giocatori scarsi una coppa non la vinceva, avoglia a motivare, servono giocatori forti per vincere… La proprietà dell’Atalanta quest’anno ha speso 100 milioni: ragazzi, da solo Gasperini non faceva niente…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “L’Atalanta? Gli allenatori che non la conoscono pensano di andare a fare la loro partita, ma l’Atalanta è la regina del contro-gioco e ieri ha umiliato il Bayer: i tedeschi non c’hanno capito nulla dal primo all’ultimo minuto. Oggi la Gazzetta ci dice che con la Champions è più probabile che resti Dybala…Io mi ricordavo che questo discorso si faceva con Lukaku. Ma che Dybala ce lo dobbiamo ricomprare? Che è lui che ci fa la concessione di restare? Certo, c’è una clausola, ma io faccio fatica a pensare che Dybala possa andare via quest’anno dalla Roma. David nel mirino di Ghisolfi? Costa svariate decine di milioni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma di De Rossi è terza in classifica, quindi non vedo perchè dovrebbe ringraziare qualcuno se dovessi arrivare in Champions. Nessuno le ha mai regalato niente. Ma non ne sono per niente convinto che questo accadrà: secondo me il resto della Federazione non la gradisce… Ghisolfi? Le perplessità sono legate alla scarsa conoscenza del calcio e delle pressioni italiane. I motivi per avere fiducia? La totale trasparenza con la quale si approccia al calcio italiano, è come un alieno che sbarca sulla terra e dice “Ammazza che matti che sono…“…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ghisolfi? Scelta abbastanza particolare. Non arriva un ds affermato che conosce il nostro calcio, ma un talent scout. Andrà costruita una squadra di concerto con l’allenatore. Ghisolfi alla Roma compie un passo in avanti nella sua carriera. Per quanto riguarda il club, è una scelta abbastanza strana. Si scelgono professionisti in modo abbastanza particolare, qualche rischio la Roma se lo prende…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Per il calcio italiano sarebbe meglio se andassero sei italiane in Champions. Ma l’Atalanta se ne fregherà. Magari non ci metterà l’anima, ma giocherà con la leggerezza… L’ultima partita giocata dopo la fine del campionato doveva essere uno svantaggio per chi, giustamente, si lamentava, e invece ora diventa un vantaggio. Ma non credo che ci saranno combine: l’Atalanta giocherà tranquillamente le sue partite senza imbrogli…”

Redazione Giallorossi.net

