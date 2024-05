Ranieri, addio ai club ma non al calcio: “Potrei allenare una nazionale”

AS ROMA NOTIZIE – Un ritiro a metà. Claudio Ranieri smette di allenare le squadre di club, ma non dice addio al calcio, lasciando aperta la porta alla possibilità di guidare una nazionale.

“Ora andrò in vacanza, farò un po’ di viaggi. In tanti anni non ho visto niente se non gli stadi. Voglio passare più tempo con la mia famiglia, i miei nipoti. Il nonno deve fare il nonno qualche volta”, ha detto l’ormai ex allenatore del Cagliari.

“Il fato voleva che chiudessi il cerchio con il Cagliari. Qui chiuderò la mia carriera da allenatore di club. Poi se in futuro dovesse venire una nazionale, non per forza l’Italia, ci potrei pensare. Ma chiudo la porta dei club”.

