Thiago Motta lascia ufficialmente il Bologna: sarà l’allenatore della Juventus, contratto triennale

ALTRE NOTIZIE – Thiago Motta lascia il Bologna. La notizia era nell’aria, ma oggi il tecnico ha comunicato ufficialmente a Saputo la sua intenzione di lasciare il club emiliano per cominciare una nuova avventura.

“Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909″, la nota del club emiliano. “Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Per l’ex giocatore dell’Inter e i suoi ragazzi è stata una stagione grandiosa, culminata con la storica qualificazione alla Champions League conquistata dopo un campionato giocato ad alti livelli.

Il tecnico però ha deciso di lasciare Bologna per accettare le lusinghe della Juventus: Thiago Motta firmerà un contratto triennale e vivrà l’emozione della Champions da allenatore bianconero. Prima però dovrà guidare ancora una volta i rossoblù nell’ultima di campionato sul campo del Genoa: una partita che conta poco o nulla per il Bologna, ma che peserà tanto sulle speranze della Roma di guadagnarsi anche lei un posto al sole.

Giallorossi.net – T. De Cortis