La Roma si aggrappa alla Coppa Italia: allarme Konè, torna Dovbyk dal 1′

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le delusioni in campionato, la Roma prova a restare aggrappata alla Coppa Italia nella speranza di un 2025 migliore che possa permettere alla squadra di lottare per un obiettivo. Per farlo dovrà battere stasera la Sampdoria, nobile decaduta alle prese con una stagione travagliata nella serie cadetta.

Ranieri, oltre allo squalificato Mancini (se tutto andrà bene, tornerà per la semifinale di andata), dovrà fare a meno anche di Hummels (febbricitante), Cristante (problema alla caviglia) e soprattutto Manu Konè, alle prese con un problema muscolare che lo aveva messo a rischio per la trasferta di Como.

La difesa dunque è da inventare: o si torna a quattro, oppure bisogna confermare Celik nei tre centrali. A centrocampo invece scelte quasi obbligate: torna Paredes a fare coppia con Pisilli, poche chance per Le Fee, bocciato dal tecnico dopo la deludente partita col Como. Sulle fasce può tornare in ballo Zalewski, per quello che riguarda la trequarti, le opzioni sono tante: Pellegrini, Soulé, Baldanzi e Saelemaekers si giocano due maglie alle spalle di Dovbyk, favorito su Dybala, distratto dalle voci di mercato.

