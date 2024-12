Dybalatasaray: Friedkin apre alla cessione, la Joya verso l’addio. L’ultima parola a Paulo

AS ROMA NEWS – Ci risiamo. A distanza di pochi mesi dal clamoroso dietrofront davanti alla ricchissima offerta araba, Paulo Dybala è di nuovo molto vicino a dire addio alla Roma. Stavolta a tentare la Joya non sono i Riyal sauditi, ma gli euro del Galatasaray, pronto a proporre all’argentino un contratto superbo.

La trattativa in corso tra la dirigenza turca e l’agente del calciatore (fotografato lunedì sera nel box presidenziale del Galatasaray allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul in occasione della partita vinta 4-3 contro il Trabzonspor) è stata confermata sia dal club di Istanbul che dalla Roma: il Gala è pronto a offrire un contratto di due anni e mezzo a Dybala, e ha messo sul tavolo 25 milioni netti complessivi, 5 fino a giugno, più 10 per le stagioni intere che Dybala giocherebbe in Turchia.

È evidente che il Galatasaray voglia prima sistemare l’accordo con il calciatore e poi negoziare con la Roma, che ha fretta di vendere il giocatore più forte della rosa per evitare che scatti (orientativamente entro il prossimo mese) la clausola per il rinnovo contrattuale: 8 milioni netti. Rispetto alla scorsa estate, stavolta Paulo sembra più tentato dall’ipotesi turca: il Galatasaray ha programmi tecnici ambiziosi, punta a vincere il campionato e a ritornare velocemente in Champions League.

Una volta strappato il sì del calciatore, i turchi andranno a trattare con la Roma. Friedkin, ben disposto a lasciar partire l’argentino, non è altrettanto propenso a regalare il cartellino del calciatore e chiede un piccolo indennizzo, che produrrebbe una plusvalenza preziosa stimabile in 3-4 milioni. La sensazione è che l’intesa tra i club sia l’ultimo dei problemi. Ranieri è stato chiaro: resta solo chi è contento di giocare per la Roma. Adesso quindi dipende tutto da Dybala.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!