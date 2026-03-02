La Roma si butta via

È una di quelle notti che restano addosso. Non tanto per quello che dice la classifica, ma per ciò che è scivolato via dalle mani quando sembrava già preso. Il 3-3 contro la Juventus lascia la Roma avanti di quattro punti, con una gara in meno da giocare, ma il conto emotivo è salatissimo. Perché a un quarto d’ora dalla fine i giallorossi erano avanti di due gol, con lo stadio pronto a celebrare una vittoria che avrebbe significato +7 e una mezza ipoteca sulla Champions. Invece no. Ed è questo il rammarico che pesa più di ogni numero.
La partita, fino a lì, aveva raccontato altro. Un primo tempo equilibrato, teso, da grande sfida. Poi la giocata che accende la notte: Wesley rientra e disegna un destro a giro meraviglioso, imparabile per Perin. L’Olimpico esplode, la Roma passa e sembra trovare la sua chiave.
La ripresa diventa pirotecnica. La Juve pareggia subito con una rasoiata potentissima di Conceição che si infila sotto l’incrocio. Un colpo che fa male, ma che non scoraggia questa Roma. I giallorossi reagiscono, riprendono campo e fiducia, e tornano avanti: Ndicka finalizza l’azione costruita e rifinita da Pellegrini. Lo stadio ribolle. È il momento in cui la partita sembra davvero girare.
Poi il colpo che sembra decisivo. Koné verticalizza all’improvviso, Malen attacca lo spazio e davanti a Perin sceglie la soluzione più elegante: scavetto morbido, 3-1. L’Olimpico è una bolgia, la Juventus è alle corde. È lì che la Roma ha l’occasione di “ammazzare” sportivamente la partita. Ed è lì che invece si apre la crepa.
La Juve non muore mai, e qualcuno forse lo dimentica. Boga accorcia con un destro violento dall’interno dell’area e riapre tutto. La Roma arretra, perde lucidità, smarrisce la gestione dei momenti. Nel recupero arriva la beffa definitiva: una punizione concessa ingenuamente da El Aynaoui dà alla Juve l’ultima chance, quella più ghiotta, su palla da fermo: Gatti — entrato proprio per far valere i centimetri — trova il tap-in del 3-3 al 93’. Una mazzata tremenda. Lo stadio ammutolisce, la festa si trasforma in frustrazione.
Finisce in parità, con la Juventus che resta incredibilmente in corsa per la Champions dopo essere stata a un centimetro dal baratro. E con la Roma che si lecca le ferite. Gasperini prova a tenere il gruppo lontano dalla depressione, parla di bicchiere mezzo pieno, di prestazione convincente. Ed è vero: la Roma ha giocato, ha creato, ha mostrato personalità. Ma c’è un dato che ormai pesa come un macigno: l’incapacità di vincere gli scontri diretti. Anche stavolta, anche con due gol di vantaggio.
È qui che passa il confine tra una squadra ambiziosa e una davvero grande. La Roma è cresciuta, è competitiva, ma non ha ancora fatto quel salto definitivo che permette di sedersi stabilmente al tavolo delle big senza timori e senza alibi. Questa sera aveva tutto per farlo. E proprio per questo il 3-3 non è solo un pareggio: è una grande, grandissima occasione persa. Ora conta capire la reazione. Perché il traguardo è ancora lì, ma certe notti — se non le vinci — rischiano di lasciare segni profondi.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Sono film già visti, ero sicuro del pareggio della Juve in extremis, questa Roma vince solo con le piccole con le altre o perde o pareggia
20 minuti di follia.
zero gestione del risultato, dalle piccole cose (gestione di un calcio d’angolo), ai cambi (al 90′).
siamo acerbi, molto acerbi.
loro erano cotti.
un’occasione colossale buttata gia.
❤️🧡💛
Loser.
Il motto “Mai ‘na gioia” è l’unico che si attagli davvero a questa squadra in campionato.
La Juve con 120 minuti di coppa di Mercoledì e facendo entrare un segone dietro l’altro coi cambi del primo tempo ci ha rifilato 3 pere.
Ignobile.
Il giorno che ci libereremo del 4, del 7 e del 23 io stappo il vino buono.
ancora una volta si è visto perchè con Pellegrini, Cristante e Mancini saremo sempre fuori dalla Champions…mi dispiace che anche Gasp sembri incapace di lasciare fuori certi personaggi. Avrei preferito perderla con i ragazzini in campo, piuttosto che vedere l’ennesima gara di tuffi del “capitano” o i passaggi agli altri di Cristante. Una partita vinta buttata via perchè ci siamo caxati sotto come sempre nei momenti importanti
Sto avvelenato ma anche consapevole che abbiamo fatto 3 gol con mezzo attacco fuori per infortunio. Pellegrini si divora l’ 1 a 0 su quella sontuosa azione di un Pisilli top di reparto. Per la Juve era la partita della vita e non hanno mollato al contrario dei nostri che negli ultimi minuti si sono paralizzati. Peccato.
I peggiori? Facile. Quelli a cui non dovremmo più rinnovare…
Cristante
Pellegrini
Celik
e purtroppo anche il Mancio.
Abbiamo senatori di livello medio e dobbiamo disperatamente crescere in quei ruoli chiave.
La Juventus le vincerà tutte o quasi la prox col Pisa e poi fuori con l’Udinese sono sei punti sicuri come più sicuri non c’è nulla. l’Udinese con la Juve ha sempre fatto partite ridicole.
Ieri Gasperini giustamente ha cercato di non deprimere giocatori e tifosi ma è ovvio che c’è un complesso. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno c’è da dire però che mentre prima perdevi e basta ora le pareggi e quasi le vinci.
Bisogna fare un ulteriore passo di crescita, la squadra va rinforzata a giugno con gente sana e valida e naturalmente se si vuole provare ad arrivare quarti bisogna concentrarsi sul campionato
io dico una sola cosa: sul terzo gol della juve il pallone in area lo ha preso di testa Openda che è alto 1,77 cm. non aggiungo altro
Partita giocata bene sino al 3-1. Poi un po’ di calo di concentrazione (gol del 3-2 regalato) ed un bel po’ di paura nel finale hanno fatto il resto.
Ieri sera ero veramente depresso, ma insomma siamo lì a lottare, non bisogna mollare.
Bellissima partita, anche la Juventus ha giocato bene.
Ora niente critiche e sosteniamo ancor di più la squadra.
Il focolaio che il titolo di questo articolo vuole creare va spento subito.
Visto il calendario di Juve e Napoli,
sarebbe stata complicatissima anche vincendo,
così diventa una missione quasi impossibile.
L’unica è fare 6 punti nelle prossime due trasferte, battendo il Como,
altrimenti diventa un problema anche il V posto,
e cercate di eliminare il Bologna, anche se poi ai IV trovi il Villa….
Peccato perchè un’ottima partita viene buttata via per una dormita al 92esimo-
Davvero imperdonabile.
Note positive: Malen, Pisilli più avanzato (lo lascerei lì anche con il rientro di Soulè/Dybala),
Rensch finalmente a destra-
È la Roma che vediamo da 6 anni, non vinciamo MAI gli scontri diretti perché non siamo una squadra forte, infatti non siamo mai andati in Champions League, e probabilmente non ci andremo neanche quest’anno.
Ma tutto va bene, guai a criticare l’attuale gestione. Poi ora arriverà Totti che risolverà ogni problema…
Rosico come una bestia, farsi rimontare cosi è veramente un incubo. Il secondo goal non si può prendere cosi, la difesa messa male e Celik solo su due uomini. Diciamo che il potenziale della squadra si vede sempre di piu e spero che Gasp riesca a migliorare anche la mentalità facendola diventare da grande squadra. Vedremo la reazione a Genova.
un giocatore è una miscela di tecnica, atletismo e leadership.
il campione è l’esatta miscela dei tre.
un buon giocatore ne ha almeno due.
poi ci sono alcuni giocatori che abbiamo noi (e che continuiamo ad acquistare), con loro le partite andranno sempre così, come quella di ieri sera, e le stagioni che ho visto terminare così….!
Un peccato, abbiamo bisogno di centimetri che fino a qualche anno fa con Mou era un nostro valore aggiunto, mentre oggi siamo deficitari e purtroppo i calci piazzati nel calcio di oggi dove gli spazi sono sempre meno diventano fondamentali.
Inaccettabile per come si era messa la partita, se questo pareggio dovesse costarci il quarto posto parecchi dovranno andarsi a nascondere
La botta peggiore di quest’ anno. Per come è arrivata, per quello che avrebbe significato la vittoria, perché ha inoltre dimostrato la nostra (eterna) immaturità. Il cinismo non è nel DNA della Roma e forse non lo sarà mai. Perfino nelle rare volte in cui abbiamo vinto qualcosa, siamo riusciti a impiccarci anche nelle cose semplici. Nel mitico scudetto dell’83 perdemmo entrambi gli scontri diretti con la Juve dopo essere stati in vantaggio. Nel 2001 abbiamo dovuto attendere l’ultima giornata dopo un campionato stra dominato. Abbiamo l’eterno braccino corto nelle situazioni in cui dobbiamo azzannare e chiudere. Spero tanto (ma dubito) che i 3 punti persi ieri sera (2 x la vittoria+1 in meno x la Juve) non siano rilevanti al conto finale perché altrimenti dovremo sbattere la testa contro il muro. Ed a giugno non si dovrà guardare in faccia a nessuno, altro che rinnovi di massa.
Per quanto mi riguarda niente di nuovo, alzi la mano chi non ha pensato al momento del gol di Boga che non avrebbero pareggiato. E dirò di più se avessero pareggiato all’85° invece che al 94° penso che avremmo perso, tipo quel 3-4 col rigore del pareggio sbagliato da Pellegrini. Pure lì stavi in vantaggio 3-1. Sul più bello se la fà sotto. Roma – Lecce, Roma -Samp, Napoli -Roma. Spero Gasperini riesca a invertire questa tendenza. Forza Roma.
Con Gasperini due affermazioni apparentemente contraddittorie a me paiono entrambe sensate: se la Roma va in champion gran parte del merito è di Gasp. Se non ci va gran parte della colpa è di Gasp.
Ieri sera, a caldo, nei commenti si è detto tutto. C’è poco da aggiungere: se non impari a gestire il vantaggio, in questo caso doppio, – come faceva la squadra con Ranieri (ma chi se lo ricorda più?) -, c’è una “falla” generale in gioco.
I buoni difensori non mancano (almeno finora…); e siamo stati capaci di inventarci tre gol ai gobbi…
E beh, no, la conseguenza, a questo punto del campionato, è che c’è un atteggiamento non all’altezza. Della lotta per il quarto posto. Almeno.
Dopo Napoli e ieri sera (per non parlare dell’incredibile pareggio interno col Milan), non si scorgono rimedi, perché si intravede un trend.
Le distanze tra i reparti quando si subisce la pressione avversaria, i movimenti dei difensori (fuori posizione), persino la mancata superiorità di corsa (che dovrebbe essere la cifra delle squadre di Gasp) sono aspetti eclatanti e su cui non si vedono miglioramenti quando si è veramente sotto stress.
Il calendario è difficile e il vantaggio sulla Juve conta ormai pochissimo. Gli impegni di coppa incombono. L’esterno sinistro “basso” continua a mancare.
A questo punto per il quarto posto ci vuole un mezzo miracolo, qualcosa di finora non messo in campo…
Secondo me anche se avessimo vinto,.il discorso Champions non sarebbe stato chiuso. Come ha detto Gasp si deciderà alle ultime giornate, ci sono anche Como e Atalanta. Prima della partita sarebbe andato bene il pareggio, chiaro che rimane l’amaro in bocca però bisogna dire che hanno avuto anche fortuna al 93′ Gattini è trovato praticamente la palla tra i piedi per una carambola fortunata. Poi non sono d’accordo sulla mentalità. A parte l’Inter che fa un campionato a se, mi sembra che Milan (senza coppe), Napoli e Juve abbiano fatto diversi passi falsi soprattutto con le “piccole”. E allora lì la mentalità non conta?
finché continuiamo a contare sui 3 moschettieri la musica sarà sempre la stessa….. quando il gioco si fa interessante il.minimo comun denominatore è sempre lo stesso….poi per carità meglio noi 4 punti sopra che loro 4 punti sotto però certe cose alla fine rischi di pagarle care
D’accordo, ancora non vinceremo con le big, ma almeno mettiamo paura, e con loro non perdiamo più, a Napoli come a Roma con Milan e Juve. Siamo quarti, stiamo calmi e, come dice il Mister (che ieri qualche piccolo errore di gestione lo ha fatto anche lui): VIETATO DEPRIMERSI!
Purtroppo si chiama complesso di inferiorità e ce l’abbiamo appiccicato addosso da troppi anni
Capisco la delusione e la frustrazione…ho dormito malissimo… ma bisogna riprendersi presto lo sport è spesso imprevedibile e frustante domenica concentrazione massima io penso che se avessimo vinto a Genova non si vinceva sicuro.
Anche se noi “potevamo pareggiare”, sul 3 a 1 e per come s’era messa la partita, non puoi farti pareggiare..!!
Ora loro sono carichi, noi distrutti mentalmente.
Sono pronto a scommettere che loro sul 3 a 1 non li avremmo più presi..
Abbiamo perso con tutte le “cosiddette” grandi all’andata, e non siamo andati oltre un misero pareggio con le stesse al ritorno..
Questo vuol dire che non siamo ancora all’altezza delle squadre più forti..
Quello che mi spaventa di più ora è la solidità mentale, avendo capito che è questo l’aspetto dove siamo latenti..
Speriamo bene ma, ora non sono più ottimista.. 😱
No, non è la Roma che si butta via, è la juve che ha una fortuna clamorosa. Ha fatto 4 tiri e racimolato 3 gol. La Roma non ha fatto errori evidenti, ha avuto molte più occasioni da gol ed è sempre sembrata superiore. Non ha fatto errori madornali buttando la partita. La Juve ha fatto un gol da fuori area che se l’è dovuto inventare e un gol da calcio da fermo. Ci sta prendere gol così, capita a tutte le squadre. Non è che ha difeso male, ha sbagliato approccio alla gara, ha peccato di concentrazione, etc. Anzi se c’è una squadra che doveva vincerla era la Roma. Gli ha detto male. Non si può scrivere a caratteri cubitali il titolo la Roma si butta via, non rispecchia la realtà
Mettersi sulla difensiva mentale e di gioco è quello che ha tarpato le ali nell’ordine a allenatore e giocatori. Una occasione persa; una grande occasione. Adesso abbiamo un bilancio degli scontri diretti negativo con Giuve e napule (“mezzo punto” in meno). Peccato.
Condivido l’articolo, ieri è subentrata la paura alla fine, il braccino corto perché sono anni che non vinci contro una “grande” e secondo me non è caso. È arrivato il momento di fare scelte nette, di togliere quei giocatori protagonisti da anni di sesti posti. Via la triade dei capitani italiani, via Dybala e portiamo gente che non ha paura come Malen. Anno scorso il Milan arrivato ottavo non ha avuto remore a mandare via Theo e Reijnders ed oggi è saldamente secondo. Non vinciamo perché non siamo forti abbastanza sia tecnicamente che mentalmente.
Non si può buttare una partita vinta. Per i cambi sbagliati. Prima si doveva far uscire Pellegrini, e rinforzare il centrocampo per mantenere il vantaggio di due reti. Poi hanno segnato giocatori non marcati in area, ma come è possibile il primo goal il 7 da solo prende pure la mira e nessuno che si butta sulla traiettoria si girano per non prendere una pallonata, lo stesso sul secondo goal il difensore si gira invece di buttarsi a dosso.
La Roma ha giocato una grande partita fino al 78°, poi è venuto il classico “braccetto” e ci siamo fatti mangiare… ancora una volta…
Va dato anche merito agli avversari, però. Tutti attendevamo il calo atletico della Juve, reduce dai 120 minuti di mercoledì scorso, invece siamo calati noi…
Ricordiamocelo quando cercheremo scuse tipo “eh, ma noi abbiamo giocato in coppa e loro no”… Ricordiamoci questa lezione, se davvero vogliamo che la Roma diventi una grande squadra (che ancora, evidentemente, non è).
La Roma ha bisogno di una bella ripulita.
Dybala, Celik, Pellegrin ecc.
Per me, anche l’allenatore non è quello giusto.
Ho avuto la sensazione che Gasperini abbia gestito la partita più su una congiunzione astrale secondo lui positiva sulla base dell oroscopo dei giocatori che per i valori visti in campo. Tenere per quasi 90 minuti, in campo, giocatori come Cristante e Pellegrini è aver giocato in 9 e quindi devo dire che la nostra prestazione è stata mostruosa. Cronaca di un pareggio annunciato. Cristante ci ha provato 3 volte a mandarli in vantaggio è un gol ( conceicao) alla fine glielo ha dato. Pellegrini l ho scannerizzato, praticamente suo il Cross della disperazione su combinazione da calcio d angolo di ndicka, per il resto, non ha mai fatto un passaggio degno, non ha mai saltato un uomo, non ha mai recuperato un pallone o vinto uno scontro di testa. 3/4 buone sceneggiate dove giustamente l arbitro neanche è intervenuto. Roba da pazzi.
Rimangono esternazioni senza valore ma la partita è stata regalata. Sono due volte che accade con “grandi” squadre e oggi i giocatori per vincerla c erano.
Aldilà della delusione (vi pareva,era troppo bello) ,no lo so voi,ma a me è rimasta la sensazione che se non gli abbiamo battuto oggi, quanto hai 3-1 ed loro vengono dopo una partita di 120 minuti mercoledì,non gli battiamo mai questi gobbi!!!! Ed altra sensazione è che se juventus aveva 3-1 contro di noi,a torino,noi non l’ha pareggiamo anche se giochiamo due settimane!!!! Vuol dire qualcosa anche questa…
È una mazzata, ma le grandi squadre nascono anche dalla capacità di superare le mazzate, come purtroppo fanno i gobbi maledetti.
Vediamo i lati positivi, dopo 3 scontri diretti siamo ancora quarti con un discreto vantaggio, in corsa in Coppa e con parecchie alternative in panca (tranne purtroppo nel ruolo di centravanti).
Como-Roma sarà uno dei nodi cruciali, ma all’andata non gli abbiamo mai fatto strusciare palla, ce la giochiamo.
Gasperini si butta via . Allenatore con dei limiti . Ottimo il lavoro sul gioco, ottimo sui giovani ma se vuoi alzare il livello serve altro sulla panchina . E’ assurdo non vincere ieri . Ma se non porti a casa la vittoria ieri quando lo fai? Cambi sempre sbagliati e non so gestire le partite . Conosce una sola fase l attacco ! 6 mesi a dire eh manca il centravanti, ora che ha malen non riesce nemmeno così
paura di vincere
Purtroppo è nel nostro DNA. Sul più bello al 99% la Roma ti tradirà.Bei commenti sulle vittorie all’ultimo secondo di Milan e Napoli notavo che ormai, per difetti di concentrazione anche generazionale, una squadra inferiore per capacità o storia non riesce a tenere mai il risultato. Ieri sera l ennesima riprova. Adesso è dura. Si può far rivedere aZaragoza come è entrato Gatti? A proposito di cattiveria. Ma come ha gestito il calcio d angolo? Ma che acquisto è? Comunque si sapeva
Dobbiamo arrivare nelle prime 4 Gasperini deve togliere la zavorra,non farla giocare,è troppo importante la qualificazione .Raccomandati o meno non devono scendere in campo.
