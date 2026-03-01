Roma-Juventus 3-3: le pagelle

La Roma butta via il doppio vantaggio e si fa recuperare dalla Juventus: la super sfida Champions dell’Olimpico si chiude sul 3 a 3 dopo un’altalena di emozioni.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i bianconeri:
Svilar 6 – Praticamente mai impegnato nel primo tempo dato che David, Conceicao e Yildiz non riescono mai a trovare lo specchio della porta. Nella ripresa incassa tre reti, tutte imparabili.
Mancini 6 – Difende con efficacia e accompagna l’azione con buona continuità. Nella ripresa va troppo in affanno un po’ come tutto il reparto arretrato.
Ndicka 6 – Si occupa di David, lo fa con attenzione e massima cura. Segna un gol importante, ma si fa sorprendere da Gatti in occasione del 3 a 3 bianconero.
Celik 6 – Schierato da braccetto di sinistra, conferma di essere un jolly prezioso. Sfortunato in occasione del gol di Boga che riapre il match.
Rensch 6,5 – Gasp schiera l’olandese e la mossa si rivela azzeccata: provvidenziale in copertura, discreto quando attacca. Dal 74′ Ghilardi sv.
Konè 7 – Galvanizzato dal confronto tutto francese con Thuram, gioca con piglio e buona quantità. Lancia Malen con una bella verticalizzazione che vale il 3 a 1 giallorosso.
Cristante 5 – Partita da dimenticare con tanti errori di misura, alcuni piuttosto marchiani. Dal 74′ El Aynaoui 5 – Regala in pieno recupero una punizione evitabilissima che costa caro ai giallorossi.
Wesley 7 – Solita prestazione indiscutibile, condita con un gol-capolavoro a sbloccare un match complicato. Peccato per quel giallo che gli costerà la squalifica.
Pisilli 7 – Tanta sostanza a centrocampo, da un suo pallone recuperato nasce la magia di Wesley. Gli manca solo un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio.
Pellegrini 6 – Pronti via ha subito il pallone per stappare il match, ma calcia alto non arrivando sulla sfera vagante con i tempi giusti. Ricuce e combatte giocando largo a destra. Confeziona l’assist per il gol di Ndicka. Dal 90′ Zaragoza sv.
Malen 7 – Gasp imbottisce il centrocampo e rinforza le fasce, ma inevitabilmente lascia un po’ troppo solo l’olandese. Le poche volte che viene assistito crea quasi sempre pericoli. Nella ripresa castiga Perin con un tocco sotto che avrebbe dovuto e potuto regalare i tre punti alla Roma.
GIAN PIERO GASPERINI 6 – La prestazione c’è, ma anche stavolta manca il risultato. Il 3 a 3 finale può essere una mazzata: la squadra ha sprecato malamente un doppio vantaggio dimostrando di essere ancora immatura. Il fatto di non riuscire mai a vincere uno scontro diretto resta un problema.
LEGGI ANCHE – Ranieri: “Sono il punto di riferimento dei Friedkin. Il no alla Nazionale? Conflitto di interessi pazzesco”
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
fino al 3-1 partita sontuosa, poi come spesso accade in queste occasioni ci siamo buttati via. fino al doppio vantaggio era difficile trovare un giocatore sotto al 7 in pagella.
pure stasera è andata così 🥲
sul 3:1 poca lucidità e anche un po’ di stanchezza.
Cristante andava sostituito prima. non è una critica, ma quando c’è pressione a centrocampo e il ritmo si alza Bryan non la prende, anzi la regala. i voti sono corretti.
peccato, altri due punti buttati.
Peccato, non sono riusciti a portare i 3 punti in classifica, manca ancora la mentalita` vincente, ora a domenica prossima
….con ranieri avrenno vinto di sicuro, la partita poteva durare anche tutta la notte ma gli strisciati non avrebbero mai segnato. Mi pongo una domanda perche’ spalletti ha mandato in campo un giocatore alto come gatti per sfruttare i cross e gasperini non ha mesoo in campo ziolkosky che e’ molto alto?
sul 3-1 hanno smesso di giocare
non stoppavano più un pallone, facevano lancioni senza senso
poi al 91 Malen guadagna un calcio d’angolo
ma tieni palla, rimani sulla bandierina del corner, fai melina
manca un leader a centrocampo comunque
….eh! quando c’era Totti su quella bandierina saremmo rimasti fino al fischio finale, dava spettacolo anche quando faceva melina…. Comunque non abbattiamoci, siamo sempre lì, sarà una battaglia fino alla fine.
Esatto manca il totti della situazione!
Quando a 10 minuti dalla fine batti un calcio d’angolo come se mancassero 30 secondi alla fine capisci che manca proprio la personalità
Che le gambe ti tremano con una Juve che veniva dai supplementari e che invece dovevi sovrastare.
Poi ti guardi le prossime 10 partite di noi loro ed il Napoli e capisci che ti sei giocato la Champions .
un delitto sportivo.
gasperini gran bell’allenatore, ma ha un gioco solo.
sul 3-1 doveva entrare Ranieri, e la partita arrivava al 95′ sul 3-1.
e invece con 70 mln in palio (perchè di quello si parla) continui a mandare mancini in attacco?
i cambi al 90’…
non ci siamo nella gestione di partite del genere.
peccato perchè sta facendo un ottimo lavoro, ma poi si perde in questa roba qua.
❤️🧡💛
Permetta il dissenso. E’ stata la rinuncia al gioco, la tremarella, la desuetudine a vincere i grandi confronti che ci ha fregati.
La fotografia perfetta è il corner a tre minuti dalla fine, con palla che finisce a Svilar costretto a lanciare lungo e nemmeno 5 secondi di possesso.
L’Atalanta di Gasperini dopo il 3-1 ne faceva altri due.
Cambi però discutibili, questo sì.
Gasp è un grosso allenatore ma è umano: non sostituisce Cristante in chiara confusione e lascia dentro Pellegrini quando Zaragoza o, meglio ancora, Venturino avrebbero creato problemi veri alla Juve. Non capisco perché si è intestardito a far giocare sempre Pellegrini che è statico, confusionario e non copre come servirebbe. Boh, davvero mi sfugge ma se GASP la vede così mi accodo!
Equilibri de spogliatoio e procuratori influenti a Trigoria… nun ce so’ altre spiegazioni logiche. Se poi volemo crede che uno è Radja Nainggolan ner prime pe na girata de testa contro a’ Cremonese e l’altro a reincarnazione der poro Di Bartolomei è n’natro discorso
sul 3-1 la partita è chiusa devi iniziare a menare a centrocampo e difendere il risultato!!!! grandissima partita di pisilli migliore in campo, molto bene anche Wesley, rensch e kone che si mette in tasca Thuram!….. molto molto male cristante il peggiore in campo, celik ci costa due goal, su boga si gira e nel pareggio si perde gatti………… dobbiamo fare un salto di testa, perché nella rosa siamo al pari delle altre grandi(tranne Inter) nonostante le assenze
si vedeva che gasp era in confusione con i cambi .e ha tolto uno di quelli che stava giocando meglio .
Cristante 3; Pellegrini 4,5; Mancini 5; Rensch 7; Posillipo 7,5; Malen 7,5.
mi domando a vedere le pagelle perché sia uscito Rensch e non Celik uscito lui hai preso due gol da quella parte
Stavo pensando a dove sarebbe sta squadra senza Malen..me so venuti i brividi. Cristante stasera doveva uscire alla fine del primo tempo, così si rischia di bruciare El Anaoui.
Concordo con la sostituzione ma qui non si rischia di bruciare nessuno c’è un quarto posto da raggiungere e tutti devono remare dalla stessa parte
finche El Aynaoui gioca cosi non ti devi stupire sw gioca Cristante.
Il marocchino non è più quello prima della coppa d’Africa.
Oggi salta all’occhio la punizione regalata del pareggio ma poco prima non offre a Malen un facile appoggio dopo che l’olandese s’era ancora una volta liberato brillantemente della marcatura. E Malen si è inquietato parecchio.
A centrocampo ottimi Pisilli, in crescita esponenziale, e Koné.
Di male in peggio Cristante, Pellegrini, El Aynaoui.
Onestamente non si è capita la sostituzione di Rensch che era uno dei migliori in campo.
io continuo a dire che alla Roma manca un giocatore che fa sparire la palla in certe occasioni, un Pizarro (forse chiedo troppo). condivido il pensiero di chi dice che quell’angolo al 91 in nostro favore andava gestito meglio, e con un pek in rosa la palla spariva per i successivi 3 minuti
sostuzuone di rench assurda, era il miglore in campo..
Celik non fa il braccetto, fa il terzino sinistro (male) e la roma ha giocato a 4 fino all’uscita di Rensch (migliore in campo della Roma). La partita di Pellegrini certifica per l’ennesima volta l’incapacità del tecnico di leggere la formazione iniziale. Malen è stato costretto a giocare tutta la partita da solo.
Grossa delusione per tutti noi, non è un pareggio qualunque. Qui dovevi dare il colpo di grazia all’unica vera squadra che ti può togliere quel dannato quarto posto, e non lasciarla in vantaggio per giunta negli sconti diretti. Se alla fine del campionato in classifica ci mancheranno spiccioli per l’obiettivo non avremo dubbi in quale partita sono stati persi. Ora neanche il calendario ci aiuta. Speriamo di far punti senza buttarne altri, non ce lo possiamo più permettere. Le occasioni sprecate si pagano, purtroppo.
Sono troppo avvelenato per commentare le pagelle !
Se fai entrare Zaragoza prima per fare anche il 4 era ok….farlo entrare a 5 dalla fine con la Juventus che giocava solo con i cross e una decisione che nn ha senso…..almeno poteva tenersi la quella palla sul calcio d’ angolo…..come con il Napoli (fuori Malen) Gasperini nn convince con i cambi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.