Roma-Juventus 3-3: le pagelle

La Roma butta via il doppio vantaggio e si fa recuperare dalla Juventus: la super sfida Champions dell’Olimpico si chiude sul 3 a 3 dopo un’altalena di emozioni.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i bianconeri:

Svilar 6 – Praticamente mai impegnato nel primo tempo dato che David, Conceicao e Yildiz non riescono mai a trovare lo specchio della porta. Nella ripresa incassa tre reti, tutte imparabili.

Mancini 6 – Difende con efficacia e accompagna l’azione con buona continuità. Nella ripresa va troppo in affanno un po’ come tutto il reparto arretrato.

Ndicka 6 – Si occupa di David, lo fa con attenzione e massima cura. Segna un gol importante, ma si fa sorprendere da Gatti in occasione del 3 a 3 bianconero.

Celik 6 – Schierato da braccetto di sinistra, conferma di essere un jolly prezioso. Sfortunato in occasione del gol di Boga che riapre il match.

Rensch 6,5 – Gasp schiera l’olandese e la mossa si rivela azzeccata: provvidenziale in copertura, discreto quando attacca. Dal 74′ Ghilardi sv.

Konè 7 – Galvanizzato dal confronto tutto francese con Thuram, gioca con piglio e buona quantità. Lancia Malen con una bella verticalizzazione che vale il 3 a 1 giallorosso.

Cristante 5 – Partita da dimenticare con tanti errori di misura, alcuni piuttosto marchiani. Dal 74′ El Aynaoui 5 – Regala in pieno recupero una punizione evitabilissima che costa caro ai giallorossi.

Wesley 7 – Solita prestazione indiscutibile, condita con un gol-capolavoro a sbloccare un match complicato. Peccato per quel giallo che gli costerà la squalifica.

Pisilli 7 – Tanta sostanza a centrocampo, da un suo pallone recuperato nasce la magia di Wesley. Gli manca solo un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio.

Pellegrini 6 – Pronti via ha subito il pallone per stappare il match, ma calcia alto non arrivando sulla sfera vagante con i tempi giusti. Ricuce e combatte giocando largo a destra. Confeziona l’assist per il gol di Ndicka. Dal 90′ Zaragoza sv.

Malen 7 – Gasp imbottisce il centrocampo e rinforza le fasce, ma inevitabilmente lascia un po’ troppo solo l’olandese. Le poche volte che viene assistito crea quasi sempre pericoli. Nella ripresa castiga Perin con un tocco sotto che avrebbe dovuto e potuto regalare i tre punti alla Roma.

GIAN PIERO GASPERINI 6 – La prestazione c’è, ma anche stavolta manca il risultato. Il 3 a 3 finale può essere una mazzata: la squadra ha sprecato malamente un doppio vantaggio dimostrando di essere ancora immatura. Il fatto di non riuscire mai a vincere uno scontro diretto resta un problema.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini