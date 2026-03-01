Spalletti: “Felice per la reazione. Vivo per il quarto posto, faremo un grande finale di campionato”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match appena concluso allo Stadio Olimpico contro la Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero ai microfoni dei giornalisti.

SPALLETTI A DAZN

E’ molto felice della reazione?

“Sono molto felice della reazione? Se si parla di reazione sì, ma se andiamo a vedere le situazioni che la squadra si è creata non sono del tutto contento. Bisogna fare una valutazione obiettiva: si esce dalla Champions in quel modo, giocando 120 minuti, con tutta la fatica, la delusione e il dispiacere che ne derivano. Quando poi vai sotto di due gol diventa una montagna difficilissima da scalare, invece i giocatori ci hanno creduto anche se in certe fasi”.

Ha temuto che la partita fosse compromessa, o ci ha creduto?

“Quando avrai 66 anni come me capirai che, anche andando sotto, tu devi sempre credere di poterla recuperare. Perché questo è ciò che devi trasmettere, fai i cambi per questo, ci speri sempre. Il calcio è così, fatto di vampate di entusiasmo e di momenti di depressione.

Abbiamo giocatori importanti, Yildiz ha fatto una partita splendida, Zhegrova può sempre tirare fuori qualcosa, Boga ha la qualità per creare dal nulla. Per questo bisogna essere sempre fiduciosi. Anche nella vita”.

La Juventus ha avuto una reazione incredibile, è un segnale che vale tanto?

“Sì, perché nelle ultime cinque partite ne abbiamo giocate tre in inferiorità numerica, e questo ti stanca ancora di più. Poi non porti a casa il risultato, vai a San Siro e ti fanno gol all’ultimo, poi con il Galatasaray, per esempio, in casa abbiamo giocato in dieci tutto il secondo tempo. Sono situazioni che ti obbligano a trovare tutte le parole possibili per alimentare gli stimoli corretti. Diciamo anche che oggi ci hanno aiutato i tifosi, quando sono al nostro fianco la maglia diventa meno pesante”.

Lei come sta? È un po’ stanco?

“Io vivo per questo. Vivo per il quarto posto, per quella posizione, diamogli una forma, io vivo per quella forma del quarto posto”.

Il gruppo potrà gestire meglio questo aspetto?

“Abbiamo attraversato un momento in cui ci sono venute addosso troppe cose, e non siamo stati molto fortunati. Però la mia squadra ha fatto vedere cose importanti, io la trovo cresciuta sotto tutti gli aspetti. Secondo me faremo un grande finale di campionato”.

SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA

Luci e ombre: soddisfatto per le luci o più preoccupato per le ombre?

“Si sono sbagliati palloni davanti l’area, o sull’1 a 1 Yildz va in porta e Thuram gliela dà lunga, quelle sono luci spente, poi la reazione sono luci accese. La reazione è stata importantissima, avrebbe stroncato qualsiasi testa sana e invece loro ci hanno creduto nonostante una partita giocata 120 minuti qualche giorni fa che ti lascia delle scorie. Io prendo tutto. Nel primo tempo si è giocato bene. Mi porto a casa la reazione e la buona partita”.

Che cosa le sta dando la Juve che non lo aveva dato la Nazionale?

“E’ un po’ un lavoro diverso. Lì ci sono state delle casualità che ci hanno penalizzato, ci rimango male ma ne prendo atto. Con la squadra il lavoro è differente, c’è più possibilità di conoscerci in maniera approfondita. La società è di livello top. Secondo me la squadra ha fatto molti passi in avanti. Noi abbiamo buttato energie mentali e fisiche e la reazione di stasera è sintomo di ragazzi fortissimi”.

Ora che non ci sono più partite infrasettimanali puoi riprendere il percorso?

“Se sentite i calciatori vi diranno altrettanto, io ce l’ho chiara la potenzialità di questa squadra. Poi ci sono delle cose che dobbiamo essere bravi a metterli a posto. Ho una squadra che è molto vicina a poter divertire e portare a casa i risultati”.

Redazione GR.net