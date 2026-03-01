LIVE! Gasperini: “Il bicchiere è mezzo pieno. Non possiamo deprimerci, la volata Champions non si risolve ora”

Al termine della sfida tra Roma e Juventus, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Queste le dichiarazioni dell’allenatore sulla partita pareggiata dai suoi ragazzi per 3 a 3.

GASPERINI A DAZN

L’ultimo minuto, lo ha già visto? Quale è il rimprovero più grande?

“Non è solo quello. Anche il primo gol è stato preso su una punizione distante. Siamo posizionati bene ma siamo fermi, nel nostro campionato è pieno di occasioni così contro le big che raddrizzano le partite nel recupero con giocatori alti e strutturati. Tanti punti fatti da loro, merito loro. Noi potevamo fare meglio perchè avevamo meritato ma siamo stati fermi e dovevamo aggredire”

Due aspetti: una grande Roma fino a 25 minuti dalla fine dimostrando di fare la partita in uno scontro diretto. Nella parte finale c’è stata la sensazione di rammarico nell’essersi abbassati. Quale aspetto?

“Ci può stare abbassarsi nel finale di gara anche per le ripartenze come il terzo gol se hai giocatori come Malen puoi sfruttare gli spazi. Dovevamo essere più fisici e l’uscita di Cristante ci toglie qualcosa, ma era entrato Ghilardi. Abbiamo preso due gol simili su palle gettate da lontano, sulla prima è merito di Conceicao. Dobbiamo rammaricarci di questo. Siamo ancora lì in competizione ma non ci dobbiamo abbattere anche se potevamo andare a +7”.

Il fallo commesso da El Aynaoui in occasione del terzo gol?

“Si poteva evitare, questo sfortunatamente ha determinato il gol. Anche noi abbiamo segnato su piazzato, quindi non li abbiamo solo subiti. Dobbiamo avere un atteggiamento più vivo nelle situazioni finali, a 5 minuti dalla fine voli e non si può parlare di stanchezza sulle palle inattive. La Juve non ha avuto grandi occasioni, poteva segnare solo su piazzato”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Bicchiere mezzo vuoto?

“Bicchiere mezzo pieno…Sicuramente per il gol preso nel finale, abbiamo visto sfumare due punti ma questo è il calcio, i gol valgono fino a quando l’arbitro non fischia. Io però guardo il bicchiere mezzo pieno, c’è tanta roba. E’ comunque un risultato che ci mantiene in buona posizione, il rammarico e grande ma la prestazione è superlativa. Restiamo avanti e si va avanti”.

Solo l’Inter è più forte della Roma?

“L’Inter sta facendo un campionato a sé. I particolari sono che molto spesso qiueste squadre raddrizzano le partite nei finali con questi giocatori abili nelle palle da fermo, non è un caso, è qualcosa di studiato. Nei finali di partita questa fisicità li premia, e noi dobbiamo essere più bravi. Anche noi però abbiamo segnato su piazzato. E’ una risorsa di molte partite, e bisogna far bene”.

Che aria ha trovato nello spogliatoio?

“Chiaramente ci dispiace non aver vinto, però per la miseria…loro hanno esultato come avessero vinto, noi non dobbiamo andare in depressione. Animo, non si risolve ora, te la devi giocare fino alla fine. Ora non puoi andare in depressione per un pari del genere, forza eh, una squadra che gioca così serve soddisfazione. Loro esultano per il pari, noi dobbiamo essere depressi?”.

Si poteva gestire meglio il pallone?

“Sono d’accordo, ma così eravamo perfetti e invece così c’è ancora da lavorare…”

Che giocatore può diventare Pisilli?

“Tremendo, ha fatto una grande partita, condivido…”

Ritmo clamoroso questa sera….

“La Juve è una grande squadra, abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra forte. A volte anche a fatica, nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi ci siamo ripresi, abbiamo avuto una gran ripartenza, abbiamo fatto un terzo gol bellissimo, abbiamo continuato a giocare. Credo che eravamo riusciti a domare una squadra forte, però proprio perché sono squadre forti hanno risorse diverse che magari non costruiscono in partita. Noi siamo stati un po’ statici, dobbiamo fare meglio in quelle situazioni, a cinque minuti dalla fine siamo stati un po’ fermi e loro ne hanno approfittato. In quelle situazioni vanno dentro con gente forte e molto fisica. Il fatto che abbiamo giocato contro una squadra così forte e abbiamo fatto questa prestazione mi fa uscire dispiaciuto ma mi fa ringraziare questa squadra.”

Redazione GR.net