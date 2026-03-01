LIVE! Gasperini: “Il bicchiere è mezzo pieno. Non possiamo deprimerci, la volata Champions non si risolve ora”

Al termine della sfida tra Roma e Juventus, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Queste le dichiarazioni dell’allenatore sulla partita pareggiata dai suoi ragazzi per 3 a 3.
GASPERINI A DAZN
L’ultimo minuto, lo ha già visto? Quale è il rimprovero più grande?
“Non è solo quello. Anche il primo gol è stato preso su una punizione distante. Siamo posizionati bene ma siamo fermi, nel nostro campionato è pieno di occasioni così contro le big che raddrizzano le partite nel recupero con giocatori alti e strutturati. Tanti punti fatti da loro, merito loro. Noi potevamo fare meglio perchè avevamo meritato ma siamo stati fermi e dovevamo aggredire”
Due aspetti: una grande Roma fino a 25 minuti dalla fine dimostrando di fare la partita in uno scontro diretto. Nella parte finale c’è stata la sensazione di rammarico nell’essersi abbassati. Quale aspetto?
“Ci può stare abbassarsi nel finale di gara anche per le ripartenze come il terzo gol se hai giocatori come Malen puoi sfruttare gli spazi. Dovevamo essere più fisici e l’uscita di Cristante ci toglie qualcosa, ma era entrato Ghilardi. Abbiamo preso due gol simili su palle gettate da lontano, sulla prima è merito di Conceicao. Dobbiamo rammaricarci di questo. Siamo ancora lì in competizione ma non ci dobbiamo abbattere anche se potevamo andare a +7”.
Il fallo commesso da El Aynaoui in occasione del terzo gol?
“Si poteva evitare, questo sfortunatamente ha determinato il gol. Anche noi abbiamo segnato su piazzato, quindi non li abbiamo solo subiti. Dobbiamo avere un atteggiamento più vivo nelle situazioni finali, a 5 minuti dalla fine voli e non si può parlare di stanchezza sulle palle inattive. La Juve non ha avuto grandi occasioni, poteva segnare solo su piazzato”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Bicchiere mezzo vuoto?
“Bicchiere mezzo pieno…Sicuramente per il gol preso nel finale, abbiamo visto sfumare due punti ma questo è il calcio, i gol valgono fino a quando l’arbitro non fischia. Io però guardo il bicchiere mezzo pieno, c’è tanta roba. E’ comunque un risultato che ci mantiene in buona posizione, il rammarico e grande ma la prestazione è superlativa. Restiamo avanti e si va avanti”.
Solo l’Inter è più forte della Roma?
“L’Inter sta facendo un campionato a sé. I particolari sono che molto spesso qiueste squadre raddrizzano le partite nei finali con questi giocatori abili nelle palle da fermo, non è un caso, è qualcosa di studiato. Nei finali di partita questa fisicità li premia, e noi dobbiamo essere più bravi. Anche noi però abbiamo segnato su piazzato. E’ una risorsa di molte partite, e bisogna far bene”.
Che aria ha trovato nello spogliatoio?
“Chiaramente ci dispiace non aver vinto, però per la miseria…loro hanno esultato come avessero vinto, noi non dobbiamo andare in depressione. Animo, non si risolve ora, te la devi giocare fino alla fine. Ora non puoi andare in depressione per un pari del genere, forza eh, una squadra che gioca così serve soddisfazione. Loro esultano per il pari, noi dobbiamo essere depressi?”.
Si poteva gestire meglio il pallone?
“Sono d’accordo, ma così eravamo perfetti e invece così c’è ancora da lavorare…”
Che giocatore può diventare Pisilli?
“Tremendo, ha fatto una grande partita, condivido…”
Ritmo clamoroso questa sera….
“La Juve è una grande squadra, abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra forte. A volte anche a fatica, nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi ci siamo ripresi, abbiamo avuto una gran ripartenza, abbiamo fatto un terzo gol bellissimo, abbiamo continuato a giocare. Credo che eravamo riusciti a domare una squadra forte, però proprio perché sono squadre forti hanno risorse diverse che magari non costruiscono in partita. Noi siamo stati un po’ statici, dobbiamo fare meglio in quelle situazioni, a cinque minuti dalla fine siamo stati un po’ fermi e loro ne hanno approfittato. In quelle situazioni vanno dentro con gente forte e molto fisica. Il fatto che abbiamo giocato contro una squadra così forte e abbiamo fatto questa prestazione mi fa uscire dispiaciuto ma mi fa ringraziare questa squadra.”
Redazione GR.net
peccato 🙁 non molliamo
Temo che questo risultato, di per sé accettabile, nella prospettiva della stagione sia molto negativo. Abbiamo tutti gli scontri diretti sfavorevoli con le concorrenti ad eccezione del Como che però dobbiamo andare ad incontrare in trasferta. In più dobbiamo andare a Milano e presto torneremo in coppa.
Un quadro abbastanza complicato che puzza ancora di quinto posto…..
gasp sempre ottimo nelle dichiarazioni
nei cambi un po’ meno.
Gasp è questo, non ti gestisce il risultato e se questo può andar bene con le piccole è un grosso limite negli scontri diretti. Ormai purtroppo è una costante di tutte le partite che abbiamo giocato con le concorrenti.
che deve dire che ha sbagliato coi cambi? che abbiamo regalato 2 uomuni tutta la partita?
Siamo quarti. Ma tutte ste occasioni sprecate potrebbero pesare.
Continuo a credere che arriveremo in CL, ma è compito di Gasp, far si che si vincano QUESTE partite.
Ma quante ne ha vinte in carriera? A 70 anni ha vinto una coppa.
Grande Roma. Peccato. Alcune riflessioni a caldo. Mossa Rensh che annulla Yldiz. Cristante perde troppe palle in palleggio. Pellegrini stiracchia il 6 con l’ assist. Pisilli top di reparto e pupillo. Mancava tutto l’attacco, grande prove andare sul tre a uno col solo Malen davanti. Il gol mangiato da Pellegrini nei primi minuti è stato incredibile. Che altro? Mancini confuso come da molte partite….
per il resto siamo usciti a testa alta a 4 punti dalla Juve a tre dal Como, due dal Napoli. una bella corsa che dobbiamo portare a casa….meno senatori e più giovani affamati.
Se er bicchiere è mezzo pieno, io me lo scolo, armeno affogo st’ennesima delusione…
ma perché hai tolto Rensch invece che Celik? Celik se gira al tiro Rensch se lo sarebbe magnato
Queste sono dichiarazioni molto intelligenti non bisogna scoraggiarsi.
Lavorare lavorare lavorare
Gasperini top
che la partita sia scivolata di mano nelle sostituzioni è evidente
Col 3-1 avevamo ribaltato anche il risultato nello scontro diretto…. i punti da recuperare per la Juve sarebbero stati 8, invece no avemo fatto resuscita’ i morti…. so avvelenato, nun riesco a capacitarmi, tra Milan Napoli e Juve de 7 punti ormai fatti ne abbiamo portati a casa solo 3………
Altroché Gasp, questo risultato è da depressione pura
Alcuni momenti delle partite bisogna saper fare blocco basso, compratti, linee strette e ribattute. Alla Allegri o alla Mourinho, che non è reato.
Purtroppo laddove il calcio di Gasperini è esaltante per le capacità offensive; nell’organizzazione difensiva (specie nei bit match) manca di pragmatismo.
Troppo lassimo e di concedere cross dal limite, e nelle marcature in area. 2 gol in fotocopia con l’uomo lasciato libero (Conseicao, Boga) e in ultimo Gatti.
Non riusciamo a farlo questo salto di qualita e purtroppo il bicchiere è mezzo vuoto. Sto pareggio può pesare come un macigno a fine stagione.
Napoli e Juve in rimonta sulla Roma significa che la squadra nn sa gestire il risultato… È un peccato perché se le gestisci ti porti a casa sei punti e invece ne porti due.
Per me è molto negativo visto quello che ci aspetta a marzo. Adesso Juve Como Napoli non hanno più le coppe mentre la roma ha una partita ogni 3 giorni.
Per me stasera si è lasciata in vita la principale concorrente per la Champion ed è un errore che puoi oagare a caro prezzo per come era andata la partita
Gasperi’ te vojo bene e spero che tu resti a lungo sulla panchina della Roma, ma la prossima volta quando ti avvii verso la fine dell’incontro in vantaggio (vedi oggi è Napoli), fa na telefonata a Ranieri in tribuna e senti che te dice…….
Rammarico?
C’è gente inca@@ata nera.
A 15 minuti dalla fine vinci 3-1, la palla non la devono più vedere.
Cambi sempre tardivi.
Ah mi raccomando Pisilli ora in panca, visto che non è degno di
giocare in mezzo a questi fenomeni.
Stasera ci hai messo del tuo e non è la prima volta.
Speriamo che Celik sia salito sul pullman dei gobbi.
Dybala a Fiumicino, Cristante Pellegrini andassero dove vogliono.
Almeno tremila miglia lontani da Roma.
FRS
Centimetri, fisicità. esperienza, palle inattive e togli Cristante a 15 minuti ? Mah
No, il bicchiere è mezzo vuoto per noi, è mezzo pieno invece per i gobbi che si sono salvati da una sconfitta annunciata, che ci hanno rimontato 2 gol in casa nostra pur essendo alla quinta partita giocata ogni 3 giorni mentre noi stiamo giocando una volta a settimana avendo evitato il playoff di coppa. Non solo loro 3 volte a settimana, erano pure reduci da un match infrasettimanale finito ai supplementari e dove avevano dovuto fare uno sforzo notevole per rimontare 3 gol di cui 2 gol in inferiorità numerica.
Quale migliore momento, occasione, per suonarli come una zampogna ? Se non si batte una squadra in un’occasione così, trovandosi tra l’altro con 2 gol di vantaggio, quale obiettivo si vuole conseguire ? La zona comfort di 5°-6°-7° posto come al solito ? Così facendo un segnale di forza lo ha dato la rubbe a differenza nostra e pensare che il Como invece li ha suonati 2 volte.
Avevamo tutte le carte in regola per vincere ed anche con uno scarto che ci avrebbe fatto stare avanti anche a livello di scontri diretti tra andata e ritorno.
Mister, sei comunque un bravissimo e grande allenatore di calcio ma anche basta impuntarsi e fissarsi con certe scelte che poi ci smarrire nei dettagli che purtoppo pur essendo soltanto 1 o 2 semplicissimi dettagli, diventano a volte decisivi piuttosto che di poco conto.
Rensch andava tenuto in campo mentre Pellegrini andava tolto molto prima, appena segnato il gol 3-1.
Su due punizioni abbiamo preso due goal da due uomini in area non marcati per niente, ma come si fa il primo e il secondo. In area si devono marcare ad uomo. Poi doveva far uscire Pellegrini e lasciare Cristante per un centrocampo più chiuso.
