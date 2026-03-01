Ndicka: “Andiamo a Genova arrabbiati. La Champions? La merita chi è quarto alla fine”

Il calciatore giallorosso Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del giocatore sulla gara appena conclusa allo Stadio Olimpico.
Manca ancora qualcosa a livello di tenuta mentale?
“No. Per me abbiamo fatto anche noi tre gol, e due al Napoli. Si può fare sempre meglio”.
La prestazione c’è stata, la Roma merita la Champions?
“Merita la Champions chi arriva quarto a fine stagione. Oggi siamo davanti, vediamo se lo saremo anche alla fine del campionato”.
E’ la miglior partita della stagione? Trovi spesso il gol, cosa è cambiato?
“Abbiamo lavorato su questo in allenamento. Se trovo il gol sono più contento”.
Quale forza vi ha fatto riscattare dopo risultati come questi?
“Andiamo a Genova tutti arrabbiati”.
Ci spieghi il gol di Gatti? Mancini era molto arrabbiato…
“Non ho ancora visto il gol, quando si prende gol all’ultimo minuto è un peccato”.
Redazione GR.net
Pareggio che ti tiene I piedi per terra. contro il Genoa avremmo mollato completamente la spina.
Forse N’dicka ci dice una cosa importante. Vanno a Genova arrabbiati.
Se avevamo vinto stasera forse un po’ di sufficienza avremmo avuto?
Siamo ancora quarti, 3 punti davanti al Como e 4 punti davanti alla Juventus…vincere contro il Genoa ci metterebbe in una buona posizione prima di affrontare il Como…
Atteggiamento corretto…si va a Genova con determinazione… tanto si risolverà tutto alla fine del campionato.
voi arrabiati, figuratevi noi
