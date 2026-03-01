Ndicka: “Andiamo a Genova arrabbiati. La Champions? La merita chi è quarto alla fine”

Il calciatore giallorosso Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del giocatore sulla gara appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Manca ancora qualcosa a livello di tenuta mentale?

“No. Per me abbiamo fatto anche noi tre gol, e due al Napoli. Si può fare sempre meglio”.

La prestazione c’è stata, la Roma merita la Champions?

“Merita la Champions chi arriva quarto a fine stagione. Oggi siamo davanti, vediamo se lo saremo anche alla fine del campionato”.

E’ la miglior partita della stagione? Trovi spesso il gol, cosa è cambiato?

“Abbiamo lavorato su questo in allenamento. Se trovo il gol sono più contento”.

Quale forza vi ha fatto riscattare dopo risultati come questi?

“Andiamo a Genova tutti arrabbiati”.

Ci spieghi il gol di Gatti? Mancini era molto arrabbiato…

“Non ho ancora visto il gol, quando si prende gol all’ultimo minuto è un peccato”.

