Ndicka: “Andiamo a Genova arrabbiati. La Champions? La merita chi è quarto alla fine”

Il calciatore giallorosso Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del giocatore sulla gara appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Manca ancora qualcosa a livello di tenuta mentale?
“No. Per me abbiamo fatto anche noi tre gol, e due al Napoli. Si può fare sempre meglio”.

La prestazione c’è stata, la Roma merita la Champions?
“Merita la Champions chi arriva quarto a fine stagione. Oggi siamo davanti, vediamo se lo saremo anche alla fine del campionato”.

E’ la miglior partita della stagione? Trovi spesso il gol, cosa è cambiato?
“Abbiamo lavorato su questo in allenamento. Se trovo il gol sono più contento”.

Quale forza vi ha fatto riscattare dopo risultati come questi?
“Andiamo a Genova tutti arrabbiati”.

Ci spieghi il gol di Gatti? Mancini era molto arrabbiato…
“Non ho ancora visto il gol, quando si prende gol all’ultimo minuto è un peccato”.

