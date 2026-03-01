LIVE! Roma-Juventus: le probabili formazioni

Questa sera all’Olimpico va in scena il big match che può decidere la corsa alla Champions League. La Roma cerca il colpo grosso per allontanare i bianconeri e consolidare il quarto posto, mentre la Juventus vuole riscattarsi dopo le delusioni recenti.
Segui con noi minuto per minuto aggiornamenti, formazioni, curiosità e tutte le emozioni di una sfida ad altissima tensione. Sarà un Roma-Juve tutto da vivere.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio, cancelli aperti da circa mezzora. Cielo nuvoloso sopra la capitale ma non sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici, nella Roma da sciogliere le incertezze sulla trequarti: le ultime vedono titolari sia Rensch che Pisilli.
ROMA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè, Rensch; Wesley, Pisilli; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
JUVENTUS (3-4-2-1) – Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Thuram K., McKennie; Conceicao, Yildiz, David. All.: Spalletti.
A disp.: –
Arbitro: Simone Sozza (Milano)
Assistenti: Costanzo – Lo Cicero
IV uomo: Sacchi
VAR: Di Bello
AVAR: Di Paolo
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Questa (probabile) formazione è alquanto discutibile.
In settimana si parlava di infoltire il centrocampo, con l’aggiunta di ElAynaoui, poi escono fuori
Wesley e Pisilli come sottopunta?
Boh.
Vediamo….
Stasera una vittoria sarebbe un tassello fondamentale visti i risultati, l’Atalanta non ha vinto e la distanzieresti, terresti il Como ancora a distanza di sicurezza e cacceresti di molto indietro la Juve. Davvero una ghiotta occasione.
Forza Roma mandiamoli a casa da perdenti con Spalletti in testa al gruppo
Partita importantissima e non solo pe’ li tre punti. Vincendo scaveremmo n’ber fossato tra noi e le artre. Ce vole n’ber 2 a 0 così li mannamo a dormi’. DAJE ROMA DAJEEEEE 💪💪💪👊👊👊💛❤💛❤💛❤
io onestamente ho tanta paura di questa partita in quanto i ladroni vengono da 2 sconfitte, e difficilmente gli faranno perdere un’altra partita, anche perché se perdono potranno quasi dire addio alla champions, sento puzza di porcate.
Speriamo bene e forza Roma.
Un classico…. scontro diretto, partita decisiva e noi bisogna sempre cambiare formazione , sempre in funzione dell’ avversario… sbagliatissimo
