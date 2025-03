La Roma si muove per l’attacco: Paz o Paixao

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Con Paulo Dybala costretto ai box fino a settembre, la Roma sta già valutando le mosse per rinforzare l’attacco con un acquisto di livello che possa dare più qualità al reparto. In questo finale di stagione, saranno Soulé e Baldanzi a giocarsi le loro carte per convincere la società, ma il vero sogno di Trigoria porta a Nico Paz.

Il talento classe 2004 del Real Madrid ha caratteristiche tecniche che lo rendono un profilo ideale per raccogliere l’eredità della Joya, ma la concorrenza dell’Inter e una valutazione di circa 30 milioni di euro complicano la trattativa. Resta in lista anche Igor Paixao, il fantasista brasiliano del Feyenoord già sondato nei mesi scorsi e che preferisce giocare largo a sinistra .

Il giocatore, un ala che eccelle nel dribbling e nell’uno contro uno, abile sia nelle conclusioni a rete che a fornire assist ai compagni, è seguito con interesse da Ghisolfi, ma il club olandese non sembra disposto a fare sconti. La caccia è aperta: la Roma studia le mosse per costruire un attacco ancora più competitivo.

Fonte: Leggo