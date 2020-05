La Roma si ribella contro il protocollo del Cts: niente ritiro a Trigoria dal 18 maggio

AS ROMA NEWS – La Roma dice no e si ribella. Niente ritiro a Trigoria dal prossimo 18 maggio, data in cui sarebbero dovuti riprendere gli allenamenti collettivi. Lo riferisce il portale “iltempo.it” (A. Austini).

Tutta colpa del protocollo imposto dal Comitato tecnico scientifico, che impone la quarantena nel caso in cui un giocatore sia trovato positivo. Una scelta che non piace a nessuno, né ai giocatori né a diversi club. Tra cui, appunto la Roma. Insieme ai giallorossi stanno protestando anche Inter, Napoli, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria e Genoa.

Il nodo da sciogliere resta la quarantena imposta di due settimane che di fatto bloccherebbe definitivamente il campionato. Che senso ha riprendere se al primo positivo salterebbe tutto?

Fonte: iltempo.it