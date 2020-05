Adesso Kolarov non sa che fare

AS ROMA NOTIZIE – Il dubbio per Kolarov esiste: lasciare la Roma o non lasciare la Roma a fine stagione, questo è il problema, racconta oggi il Corriere dello Sport (M. Filacchione).

Il Bologna preme, si sa che Mihajlovic, non tanto per affinità nazionale ma per apprezzamento tecnico e caratteriale, lo vorrebbe a Bologna, e così Sabatini, che tredici anni fa lo pescò sconosciuto dall’Ofk Belgrado portandolo alla Lazio per 800 mila euro.

Lui però resterebbe in giallorosso e del resto, con in tasca un rinnovo fino al 2021, nessuno potrebbe impedirglielo. Anzi, dalla relazione semestrale si apprende che il contratto si rinnoverà automaticamente fino al 30 giugno 2022 “in caso di raggiungimento di obiettivi prefissati‘.

Nessun problema dunque da quel punto di vista. La vera motivazione che spingerebbe il serbo a lasciare Trigoria potrebbe essere legata solo alla constatazione di non essere più fondamentale nei piani tecnici della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport